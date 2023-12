Dumitru Buzatu, președinte de CJ, bogat pentru un județ prea sărac. Ce avere are politicianul

Dumitru Buzatu are o declarație de avere plină de terenuri și hale, dar mai puțin și o casă de locuit. Așa se face că declarația începe cu un teren de zeci de mii de metri pătrați.

Mai exact de 33614 metri pătrați în Zapdoeni, Vaslui, pe care îl deține în întregime. Mai are un alt teren, în aceiași localitate de 708 metri pătrați. Și un teren intravilan tot acolo, de 709 metri pătrați. Mai are un teren agricol în Suceava din care deține 3/10 din 21,373 de metri pătrați.

Mai are și două terenuri forestiere de 39.500 metri pătrați pe care le deține în Suceava. Alte două terenuri agricole unul în Suceava, altul în Vasului, cele două însumează peste 47.000 de metri pătrați. Și tot în Vaslui mai deține un alt teren de 580 de metri pătrați.

Buzatu, un colecționar pasionat

Totodată deține o hală în Zapodeni, Vaslui, de 520 de metri pătrați. Încă una în aceiași localitate de 196 de metri pătrați. Încă una de 386 metri pătrați și alte două care însumează peste 150 de metri pătrați, toate în aceiași localitate. La capitolul mijloace de transport, Buzate are o șalupă cumpărată în 2010.

Mai deține un Mercedes de colecție din 1979. Și de asemenea un Buerstner tip 4752 din 1984. În declarația de avere a lui Dumitru Buzatu apare că și-a donat casa în care locuia. Dar a mai donat și un teren agricol și unul intravilan, La capitolul conturi. Acesta are 90.978 lei într0un cont, 11.402 în altul și 4448 în altul. Are și titluri de valoare de 200 de lei. De asemenea președintele CJ Vaslui are și 205202 lei datorii la bancă.

La capitolul venituri, Buzatu are trecut salariul anual de 164.268 de lei. De asemenea mai are un venit care provine dintr-o chirie, de 1000 de lei. Totodată mai încasează și o pensie de 95820 lei , dar și o indemnizație pentru limita de vârstă în valoare de 73371 de lei.