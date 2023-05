Laurențiu Duță și soția sa sunt împreună de aproape 30 de ani. Cum a trecut artistul peste momentele grele din căsnicie

Laurențiu Duță este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. În ciuda acestui lucru, el a încercat să își țină viața personală ascunsă. Este cunoscut faptul că solistul trupei 3 Sud Est s-a căsătorit cu prima iubită din liceu, cu care formează un cuplu de 30 de ani. Cei doi s-au cunoscut la o serbare școlară, iar mama Ianulei a fost cea care l-a rugat la Duță să o acompanieze pe fiica sa cu chitara. Acea serbare a fost prima întâlnire a cântărețului cu cea care urma să îi devină soție.

Laurențiu Duță a mai adăugat că el era clasa a VI-a sau a VII-a, iar Ianula era în clasa a IV-a sau a V-a. „I-am reţinut chipul şi de fiecare dată când ne intersectam prin oraş, ne salutam. Nici prin cap nu-mi trecea că o să fim împreună. Ea mă admira în schimb, dar pentru că eram doi copii, nu mi-a spus atunci”. Cântărețul a povestit că în ultimul an de gimanziu a câștigat festivalul Cântarea României, iar conducerea școlii a decis să pună o poză cu el la paniul de onoare. Soția sa i-a mărturisit că mergea la acel panou doar ca să se uite la fotografia lui.

Pasiunea pentru Michael Jackson i-a unit

Cei doi s-au apropiat destul de mult când au ajuns la liceu. Laurențiu și Ianula erau amândoi fanii lui Michael Jackson. Ulterior, ei s-au întâlnit la un club de fani din Năvodari. Cântărețul a povestit că i-a cerut părerea surorii sale în ceea ce o privește pe Ianula. Ulterior, el a rămas plăcut surprins că cele două se cunoșteau deja.

„Acolo am revăzut-o şi mi s-a părut cea mai timidă din gaşca de fete care erau acolo. Tocmai chestia asta m-a atras atunci, era foarte tăcută şi timidă. Evident şi chipul ei, are ochi foarte frumoşi. Ţin minte că am întrebat-o atunci şi pe sora mea, care era destul de pretenţioasă în materie de fete. Când i-am zis de Ianula, culmea se cunoşteau, mi-a zis că este cea mai frumoasă fată din Năvodari, iar asta mi-a dat curaj”.

Laurenţiu Duţă, despre momentele tensionate cu soția sa

Laurențiu Duță și Ianula sunt împreună de pe data de 2 septembrie 1993, iar în acest an împlinesc 30 de ani de relație. Artistul avea doar 17 ani când i-a propus soției sale să formeze un cuplu. Solistul trupei 3 Sud Est a vorbit și despre momentele tensionate din căsnicia sa. El a recunoscut că au existat clipe când gelozia și-a făcut apariția, mai ales, din cauza celebrității sale. În cele din urmă, Ianula a înțeles situația.

„Noi atunci, o bună perioadă, nici nu am spus că avem prietene, eram destul de secretoşi. Era teama aia să-ţi pierzi din public, care majoritatea era de gen feminin. A fost o chimie între noi şi ne-am iubit. Cum spuneam, a existat şi gelozie din partea ei, dar niciodată dusă la extreme. Ba chiar, înainte de 3SE, ea îmi vindea mie casetele, dar nimeni nu ştia că este, de fapt, iubita mea. Practic fanele mele cumpărau casete şi poze cu mine de la viitoarea mea soţie”, a mai spus Laurențiu Duță.

Cântărețul a mai adăugat că soția sa vindea casetele la finalul fiecărui spectacol pentru că aveau nevoie de bani. Artistul a explicat că în perioada înainte de înființarea trupei 3 Sud Est nu se bucura de atât de mult succes și nici nu avea propriul său studiu. În plus, el era nevoit să facă naveta la București. Laurențiu Duță și Ianula au împreună și o fată, care va împlini vârsta de 16 ani doar în câteva luni. Artistul a mai adăugat că soția sa și fiica sa se înțeleg foarte bine. Cele două au o relație de prietenie și își spun toate secretele, potrivit Fanatik.