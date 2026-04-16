Laureata Nobel Narges Mohammadi, în stare gravă după o criză cardiacă în detenție. Susținătorii avertizează asupra unui risc iminent pentru viața sa

Situația activistei iraniene Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, este considerată „gravă” după ce aceasta a suferit o criză cardiacă în detenție, iar starea sa continuă să se deterioreze, potrivit familiei și susținătorilor săi, potrivit Reuters.

Familia și echipa juridică ale activistei au fost autorizate să o viziteze pentru a doua oară într-un interval scurt, într-o închisoare din nordul Iranului. Potrivit unui comunicat emis de fundația care îi susține cauza, în timpul acestei vizite au fost observate „semne evidente de degradare a stării sale generale”, iar condiția fizică a fost descrisă drept gravă.

Reprezentanții fundației avertizează că „continuarea acestei situații ridică un risc imediat și ireparabil pentru viața lui Narges Mohammadi”.

Primele semnale alarmante au apărut la sfârșitul lunii martie, când susținătorii au aflat că activista suferise o criză cardiacă în cursul aceleiași luni. De atunci, starea sa s-a deteriorat vizibil.

Fratele său, Hamidreza Mohammadi, aflat în exil în Norvegia, a declarat că aceasta este „extrem de slăbită și a pierdut semnificativ în greutate”.

În același timp, condițiile de detenție ridică îngrijorări suplimentare. Potrivit acestuia, Mohammadi este ținută într-o celulă alături de deținute condamnate pentru infracțiuni grave, inclusiv omor, și ar fi fost amenințată cu moartea de unele dintre acestea.

Organizații internaționale pentru drepturile omului au atras în mod repetat atenția asupra tratamentului aplicat deținuților politici în Iran și asupra riscurilor asociate condițiilor de detenție.

Narges Mohammadi este una dintre cele mai cunoscute figuri ale activismului pentru drepturile omului din Iran, cu peste 20 de ani de implicare în campanii împotriva pedepsei cu moartea și a restricțiilor impuse femeilor.

Ea a fost arestată la 12 decembrie la Mashhad, după ce a criticat autoritățile religioase iraniene în timpul unei ceremonii funerare. Ulterior, în februarie, a fost transferată în închisoarea din Zanjan, unde comunicarea cu familia a fost sever limitată.

Potrivit Reuters, Mohammadi a fost condamnată în mod repetat de-a lungul ultimelor decenii pentru activitatea sa civică.

În februarie 2026, ea a primit o nouă condamnare: șase ani de închisoare pentru „atingere adusă securității naționale” și un an și jumătate pentru „propagandă împotriva sistemului”. Ca formă de protest, activista a intrat într-o grevă a foamei timp de o săptămână, solicitând dreptul de a comunica telefonic cu familia.

Cazul lui Mohammadi se înscrie într-un context mai amplu de reprimare a opoziției în Iran. Protestele declanșate în ultimii ani au fost întâmpinate cu măsuri dure din partea autorităților, soldate cu numeroase victime și arestări.

Organizații precum Amnesty International au documentat aceste abuzuri și au cerut în mod repetat eliberarea deținuților politici. De asemenea, Comitetul Nobel a subliniat că acordarea premiului în 2023 a avut rolul de a atrage atenția asupra luptei femeilor din Iran pentru drepturi fundamentale:

Starea de sănătate a lui Narges Mohammadi generează îngrijorări tot mai mari în rândul comunității internaționale și al organizațiilor pentru drepturile omului.

Pe fondul deteriorării rapide a condiției sale fizice și al condițiilor dificile de detenție, apelurile pentru intervenții urgente și acces la îngrijiri medicale adecvate devin tot mai presante.

Evoluția cazului rămâne sub atenție globală, în contextul tensiunilor persistente legate de respectarea drepturilor fundamentale în Iran.