Laura Lavric ar fi lovit un coleg la o nuntă. Autoritățile anchetează situația

Iași. Laura Lavric ar fi lovit un tânăr interpret de muzică populară, la un eveniment privat unde ambii au fost chemați să cânte.

Laura Lavric, cu o carieră de zeci de ani pe scena muzicii din România, este cunoscută nu doar pentru talentul său, ci și pentru temperamentul său puternic. Deși este o artistă experimentată, se pare că nu întotdeauna reușește să mențină diplomația în fața provocărilor. Recent, la un eveniment de nuntă în Iași, lucrurile au degenerat într-un conflict între Lavric și un alt artist invitat, ceea ce a dus la o reacție neobișnuită din partea celebrei interprete.

Conform bzi.ro, atmosfera a fost tensionată, iar Laura Lavric a reacționat impulsiv, renunțând la orice manieră. În mijlocul petrecerii, artista a decis să-l plesnească pe colegul său de scenă, într-un moment de furie care a captat atenția tuturor invitaților. Se pare că disputa a fost atât de intensă încât Lavric nu a mai ținut cont de prezența publicului și a recurs la gesturi extreme.

Motivul exact al conflictului rămâne neclar, dar se speculează că acesta ar fi fost legat de organizarea programului artistic al evenimentului. Incidentul a creat un climat de neplăcere în rândul invitaților și a adus în prim-plan un alt aspect al personalității Lavric, care, în ciuda experienței sale, poate ceda presiunilor într-un mod neașteptat.

Interpretul agresat a declarat că Laura Lavric a ajuns la eveniment mult mai devreme decât fusese stabilit, ceea ce a dus la decalarea întregului program artistic. Conform afirmațiilor sale, această întârziere a perturbat desfășurarea planificată a programului muzical și ar fi fost cauza principală a conflictului. „Eu nu cred că a avut un motiv întemeiat pentru ceea ce a făcut. Bănuiesc că inconvenientul ar fi fost de la programul muzical. Ea a ajuns mai devreme decât promisese și a dat programul peste cap,” a spus artistul, conform dcnews.ro.

În fața situației create, artistul agresat a ales să își întrerupă momentul de pe scenă pentru a permite Laurei Lavric să urce pe scenă. Deși a fost o decizie dificilă și neplăcută pentru el să renunțe la propria prestație, a considerat că era cea mai bună soluție pentru a rezolva conflictul. Această alegere a fost, aparent, o încercare de a evita o escaladare suplimentară a tensiunilor și de a menține ordinea în cadrul evenimentului.

”Am depus plângere la poliție. Eu am continuat să cânt chiar și după ce am fost lovit. Am zis că o să se rezolve situația în zilele următoare. Ar trebui să afle toată lumea, să vadă toți ce înseamnă o vedetă, un interpret ajuns la o vârstă înaintată. Să vadă cum judecă doamna Laura Lavric.”, a mai spus artistul lovit de Laura Lavric.