Laura Giurcanu, despre câștigătorul de anul acesta al show-ului Survivor. „Dacă își setează mintea să câștige, cred că are toate șansele”

A trecut aproape un an de când Laura Giurcanu a părăsit echipa Faimoșilor de la Survivor. Acum, aceasta urmărește în continuare show-ul de pe Pro Tv și spune că una dintre prietenele sale, are toate șansele să câștige competiția.

Laura Giurcanu și-a început cariera în modelling după ce a reușit să câștige emisiunea „Next Top Model”, iar anul trecut a participat și ea la concursul din Republica Dominicană.

Laura Giurcanu, despre câștigătorul Survivor de anul acesta

Laura Giurcanu ține anul acesta cu nimeni alta decât prietena ei, influencerița Carmen Grebenișan. Cele două creatoare de conținut se cunosc destul de bine, motiv pentru care Laura Giurcanu are deplină încredere că prietena ei poate ieși învingătoare din competiție.

Laura Giurcanu spune că tot ce trebuie să facă Faimoasa este să-și concerteze toate forțele pe traseu, astfel încât să ducă la bun sfârșit orice probă.

Întrebată despre cine va câștiga anul acesta competiția din Republica Dominicană, Laura Giurcanu a răspuns: „Carmen Grebenișan. E o femeie foarte mișto, e o femeie puternică, se descurcă foarte bine și acolo, adică am toată încrederea în ea și dacă își setează mintea să câștige, cred că are toate șansele”, potrivit Cancan.

Laura Giurcanu a părăsit competiția Survivor pe 5 aprilie 2022. Aceasta a descris atunci experiența ca una inedită, din care a avut doar de învățat, fiind plină de recunoștință că a avut ocazia să participe la un astfel de concurs.

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am spart sute de nuci de cocos, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a spus Laura Giurcanu cu ochii în lacrimi.