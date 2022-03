Amănunte uluitoare de la Survivor România 2022! Toată lumea a rămas mască. O mare vedetă dă detalii din culisele emisiunii

Dat fiind faptul că au existat speculații cu privire la felul în care se comportă concurenții Survivor în afara orelor de filmare, luptătorul Cătălin Zmărăndescu, fost participant al emisiunii din Republica Dominicană, face dezvăluiri.

Cătălin Zmărăndescu răspunde întrebărilor fanilor emisiunii

Profitând de disponibilitatea invitatului de a discuta fără reticențe cu privire la subiectul relațiilor intime, Cătălin Măruță lansează o întrebare, venită de la fanii emisiunii.

„Avem prima întrebare din partea publicului. A făcut cineva dragoste la «Survivor»? Și dacă da, cine? Ai zis că spui tot”, afirmă Măruță.

„La un moment dat a fost o discuție în camp. Marian Drăgulescu și Elena Chiriac au fost acuzați de chestia asta. La un moment dat s-a auzit chestia asta și au fost chemați de către producție, dar nu aveau cum să facă lucrul ăsta, pentru că erau în cort cu mine. Eu nu sunt nici surd, nici chior. Până am plecat eu, nu. Nu am văzut”, a răspuns Zmărăndescu.

Laura Giurcanu și TJ Miles, în centrul controverselor

Cătălin Zmărăndescu afirmă că mai mulți colegi din emisiune au fost în centrul unor zvonuri, în legătură cu posibile idile amoroase de care ar fi avut parte în competiția Survivor.

„Discuția a pornit și de la Andreea Tonciu, care a spus într-o seară că Laura Giurcanu și TJ Miles își petrec prea mult timp în apă. Văzând și eu imaginile de la petrecere, cred că TJ a fost un pic gelos, pentru că Laura s-a cuplat la dans cu nu știu cine. Nu am cum să dau vina pe cineva. Am fost întrebat de producție și am zis că nu, că dorm lângă mine. E adevărat că Marian are un somn ciudat, geme în somn, de unde să știu ce face în somn. L-o fi auzit producția. Ce să fac, să dorm între ei? De restul, nu știu sigur, dar nu cred”, a mai adăugat luptătorul.

Avansuri din partea lui Emil Rengle pentru Zmărăndescu

Întrebat dacă au existat situații în cadrul emisiunii în care i s-au făcut avansuri amoroase, Cătălin Zmărăndescu povestește cum Laura Giurcanu l-a îmbrățișat într-o noapte, dar și că Emil Rengle l-ar fi complimentat pentru felul în care arată.

„Avansuri, nu, dar o dată, m-am trezit că m-a luat cineva în brațe, eu dormeam, era Laura. Singurele avansuri, ca să zic așa, au venit din partea lui Emil. Mi-a zis că arăt bine, că am slăbit. Am tăcut și o zi nu l-am băgat în seamă. Mi-a zis că arăt cool. Dacă astea sunt avansuri, le iau și eu ca atare. Emil e un tip despre care nu știi dacă glumește sau e serios. Eu am tratat-o ca pe o glumă”, a spus Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu recunoaște că a dormit în brațele Nataliei

Prezent în emisiunea „La Măruță” împreună cu soția sa, fostul Faimos recunoaște că într-o duminică a dormit în brațele Nataliei, dat fiind faptul că în Dominicană ploua și era frig.

„Am dormit în brațe cu Natalia. A dormit fata cu capul pe mine, eu cu mâinile pe ea. Asta e, așa a fost în seara aia. Acum am înțeles de ce toată noaptea au stat camerele pe noi”, declară Zmărăndescu.