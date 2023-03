Alina Radi, după eliminarea de la Survivor România: „Sunt blestemată, jignită şi înjurată”

Alina Radi, cântăreață de muzică de petrecere, a stat doar câteva săptămâni în competiția de la Survivor România, părăsind emisiunea la începutul lunii martie. De când s-a întors acasă, în România, vedeta a dat nas în nas cu câteva situații la care nu se aștepta.

Cântăreață de muzică de petrecere din zona Timișoarei are un băiețel, în vârstă de șapte anișori, pe care îl crește singură: „Dario, fiul meu, a fost foarte emoționat atunci când am revenit în țară. După întoarcerea mea nu a dormit primele trei nopți de frică să nu mai plec iarăși. Plus că m-a așteptat și cu flori, felicitări și multă iubire”, a spus ea după reîntoarcerea sa în țară.

Kamara profită de problemele de sănătate pe care le are fiul lui, pentru a câștiga simpatia

Alina Radi a declarat că artistul Kamara profită de problemele de sănătate pe care le are fiul lui, pentru a câștiga simpatia oamenilor de acasă și a sta cât mai mult timp în Dominicană; „Ăsta oricum e caz social. Vine pe la toate emisiunile și se milogește pe sănătatea fiului său. Profită de asta”, spunea Alina Radi.

Ei bine, aceste afirmații au stârnit numeroase reacții în mediul online. După ce a revenit în țară, Alina Radi a început să primească tot felul de mesaje urâte și jignitoare din partea mai multor internauți.

O doamnă mi-a zis într-un mesaj: „sper să nu apuci vârsta mea”

„Primesc tot felul de mesaje, în privat, în care sunt blestemată iar în altele îmi zic că sunt urâtă că nu am nicio treabă cu ce sunt eu în realitate și cum apar pe Instagram. Părerea mea este că toate femeile atunci când se aranjează sunt frumoase. Primesc multe mesaje de la femeile trecute de peste 50 ani. O doamnă mi-a zis într-un mesaj: „sper să nu apuci vârsta mea”, altele mi-au zis că nu aveam ce să caut în emisiunea respectivă de la PRO-TV.

Părerile oamenilor se schimbă de la o zi la alta în funcție de interesele lor. O altă femeie mi-a spus că sunt proastă, urâtă, handicapată și i-am mulțumit în privat după care ea mi-a răspuns și, și-a cerut scuze, că nu se aștepta să îi răspund. Eu nu le înțeleg! Oricine se aranjează și își pune un fond de ten, gene și alte farduri pe față se schimbă total. Plus că multe persoane nu știu că televizorul te mai îngrașă câteva kilograme și în realitate ești mai slabă”, a spus Alina Radi pentru click.ro.