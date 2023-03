Cine va fi marele câștigător de la Survivor România. Unul dintre foștii concurenți face dezvăluiri neașteptate

Jorge, unul dintre foștii concurenți al acestui sezon Survivor România, a vorbit despre cele întâmplate în Republica Dominicană. El susține că certurile din junglă sunt cât se poate de reale, iar cele mai aprigi intrigi le-a avut cu artistul DOC.

Jorge, care a părăsit competiția din cauza unei accidentări, a povestit cum rapperul a făcut o adevărată strategie din atitudinea conflictuală. Artistul mărturisește că al său coleg de breaslă a aplicat aceeași tactică cu toți Faimoșii.

„Am avut vreo două – unul cu Vica și la început, dar mai slăbuț, și cu Ionuț, care s-a rezolvat. Însă cu DOC am avut vreo trei. Nu mă așteptam la asta, dar cred că așa a fost strategia lui probabil. Și din câte am văzut, asta a făcut și cu ceilalți după. Îi respect decizia, nu am de ce să mă supăr pe el, pentru că vorba aia, oricine poate să se scuze «domnule, eram la Survivor, știi că nu sunt așa».

Mergi imediat la Măruță și zici «domnule, îmi era foame, eu nu sunt așa ca om, credeți-mă, eu sunt pâinea lui Dumnezeu». Dar este un joc și fiecare își joacă cum știe cartea. Dar nu poți să te lași călcat în picioare, că până la urmă trebuie să ripostezi, nu poți să lași să fii ultima cârpă de pe stradă. Și atunci trebuie să ripostezi, o faci într-un mod elegant dacă poți. Dacă nu, și iese mai nasol, asta e, scoți balaurul, se mai întâmplă”, a spus Jorge, pentru reporterul Cancan, la avanpremiera filmului românesc „Haita în acțiune”.

Cine va câștiga Survivor România 2023

Jorge a descris întreaga experiență din Republica Dominicană și a subliniat faptul că te poți obișnui fără mâncare, însă aceste lipsuri te afectează psihic.

„În momentul în care pleci la Survivor, însuși titlul emisiunii spune tot, te poți aștepta la orice. Evident că a fost o părere de rău mare atunci când s-a întâmplat, nu se aștepta nimeni, îți dai seama. A fost ploaie, oboseală, nisip, nemâncare, un amestec de tot felul de factori care a dus la accidentarea asta.

Nu era greu să stai departe de familie, te obișnuiești. Să nu mănânci, te obișnuiești. Să nu dormi, te obișnuiești. Dar când începeau conflictele și când începeau certurile nu mai știai cum să faci. Pentru că era o energie foarte apăsătoare. Și în toate lipsurile alea pe care le aveai, asta te dărâma. Aveam nevoie de două ore să îmi revin dup-aia pe plajă și să mă încarc, că nu mai puteam”, a mărturisit Jorge.

Întrebat despre cineva va crede că ar putea câștiga competiția Survivor, Jorge a nominalizat două colege din echipa Faimoșilor, dar și doi băieți din tribul Războinicilor.

„De la Faimoși îmi doresc să câștige Ștefi, cred și în Carmen. Dar Ștefi cred că are toate atuurile s-o facă. Iar de la Războinici prima tendință a fost să zic Alin, însă eu cred în Dan Ursa și în Andrei Krișan”, a răspuns artistul.