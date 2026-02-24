Laura Andreșan s-a retras din viața publică după ce a decis să aprofundeze psihologia

Laura Andreșan a explicat la un podcast care este motivul pentru care a renunțat la viața publică. Este vorba despre o vizită la casa lui Freud unde a experimentat anumite trăiri.

Fosta jurnalistă a povestit că retragerea ei din viața publică nu a avut legătură cu operația pe care a suferit-o. ”Nu am avut probleme cu operația de silicon, dar nu acesta a fost motivul retragerii mele din viața publică. Am început să învăț foarte mult și să studiez. Am început să mă interesez de psihologie.

În 2012 am intrat la facultatea de psihologie. Și am început să-l citesc pe Freud. Am fost în Viena și apoi la Londra. Pentru mine faptul că am fost în Viena la casa lui Freud unde a și profesat a fost altceva”, a explicat fosta prezentatoare.

În acea perioadă, Laura Andreșan încerca tot felul de abordări ca să se poată vindeca. ”Atunci n-am înțeles-o, am crezut că e vorba despre mine de a deveni terapeut. Era vorba de a mă regăsi pe mine. Când eram în sufrageria profesorului unde și analiza oameni, am încercat să construiesc vizual cum era organizat cabinetul.

Și m-am pus în picioare acolo unde era divanul și nu am simțit nimic, de parcă nu eram acolo. După care m-am mutat un pas mai încolo unde ar fi stat Freud. Și am început să plâng și eram prinsă, ca și cum eram bătută în cuie. Aveam impresia că plâng lacrimile tuturor pacienților lor”, a mai explicat ea.

Experiența a fost atât de profundă, dar înțeleasă mult mai târziu. ”Când un pacient simte ceva pune în terapeut. Visele nevisate de pacient le visează terapeutul. Așa că am simțit în locul lui Freud am simțit conținutul meu. Atunci a fost un prim contact conștient cu mine. Și am visat fantome care mă urmăresc, toate erau de fapt traume”, a adăugat Laura Andreșan.