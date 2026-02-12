Laura Andreșan, la un pas de sinucidere. De ce s-a gândit să-și ia viața fosta soție a lui Grasu XXL

Laura Andreșan a trecut prin momente cumplite în urmă cu mai mulți ani, când a fost la un pas de sinucidere. Invitată la Kanal D2, fosta vedeta a dezvăluit cum a depășit momentul critic, oferind, totodată, detalii despre divorțul de Grasu XXL.

Departe de agitația vieții mondene, Laura Andreșan preferă, în prezent, discreția și stabilitatea. Se dedică meseriei de psiholog, copilului ei și scrisului, iar perioada în care făcea deliciul tabloidelor a lăsat-o definitiv în urmă. Zilele trecute, ex-artista și-a deschis, totuși, sufletul la o emisiune TV, unde a oferit detalii neștiute despre trecutul său.

Laura Andreșan a vorbit despre divorțul de Grasu XXL, alături de care are o fetiță, Maria. În urmă cu șase ani s-a aflat că cei doi nu mai formează un cuplu, iar fosta vedeta a dezvăluit că ea a fost cea care a pus punct relației.

“Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea”, a spus Laura Andreșan.

La momentul respectiv, Laura Andreșan trecea prin momente foarte dificile. Nu avea doar probleme în căsnicie, dar își pierduse și tatăl.

“Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea”, a mai spus fosta vedetă.

În final, Laura Andreșan a recunoscut că, în acea perioadă, s-a gândit inclusiv la sinucidere. A avut, din fericire, tăria să lase în urmă gândurile rele care puseseră stăpânire pe ea.

“Da. Eram ori să plec, ori să trăiesc. Și am ales să trăiesc. Acesta este adevărul de la acel moment”, a precizat fosta soție a lui Grasu XXL.