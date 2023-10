Langoşi de casă ca la langoşerie. Reţetă simplă şi gustoasă

Langoşi de casă. Langoșii au origine ungurească și au devenit populari în secolul 19. În ștrandurile din Ardeal și Banat langoșii se comercializează de peste 150 de ani, fiind o gustare potrivită între doua ture de scăldat. Și în ziua de azi langoșii se consumă la târguri, piețe și ștranduri atât in Ungaria, cât si in Ardeal.

Ingrediente pentru langoşi

Pentru aluat:

1 kg de făină

650 ml apă

15-20 g sare

20 g zahăr

40 g drojdie proaspată sau 7 g drojdie uscată

Pentru umplutura:

200 g brânză de vacă, burduf sau telemea

50 g cascaval

mărar

sare

piper

ulei pentru prăjit şi pentru masa de lucru

Mod de preparare

Cum se face aluatul

Pentru aluat se amestecă drojdia cu zahărul și apa călduță și se lasă 10 minute. Apoi se adaugă sarea și făina. Se frământă cu mâna sau la robot (5-7 minute) până ce aluatul este omogen și compact. Aluatul de langoși ungurești este unul moale. Nu mai puneți făină în plus!

Aluatul se lasă la dospit circa 30 de minute într-un castron acoperit cu folie de plastic sau pungă.

Se răstoarnă aluatul pe masa unsă cu ulei și se porționează în funcție de cât de mari doriți să fie langoșii. În mod tradițional langoșii ungurești sunt mari, cu diametru de cca. 22-24cm. Eu am făcut 8 bucăți. Am lucrat cu mâna unsă cu ulei și am format 8 bile de aluat. În poză vedeți mai multi pentru că am făcut o porție și jumătate. Acestea rămân pe masă la dospit încă 30 de minute, bine unse cu ulei (ca să nu facă crustă). Dacă nu le dați cu ulei și nu le acoperiți cât dospesc, suprafața se va usca și nu vor crește frumos la coacere iar langoșii nu vor fi la fel de pufoși.

Umplutura pentru langoși

Pentru umplutură am amestecat pur și simplu ingredientele: cașcavalul ras, brânza, mărarul, sarea și piperul. Dacă brânza este sărată s-ar putea să nu mai trebuiască sare. Gustați!

Lucrăm pe masa unsă. Cu mâna unsă cu ulei am întins cu grija fiecare bilă de aluat până am obținut un disc cu diametrul de circa 25 cm. Am pus umplutura pe jumătate din aluat și l-am pliat. Am apăsat pe margini dintr-un capăt in celălalt, astfel încat să iasă aerul și l-am presat pe margine pentru ca acestea să se lipească și să nu iasă umplutura la prăjit.

Cum se prăşesc langoşii

Langoșii i-am prăjit imediat în baie de ulei (aluatul nu va atinge fundul tigăii). Am ales, ca de obicei, o tigaie mare, încăpătoare, pentru că langoșii cresc mult la prăjire. I-am prăjit pe o parte si apoi i-am întors cu 2 palete și pe cealaltă parte. Nu am folosit furculița pentru că nu doresc să găuresc langoșii! Prin acele găurele va intra uleiul în interior și se va scurge și umplutura!