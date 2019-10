Rodica Popescu-Bitănescu. „A fost şi este un unicat. O actriţă mai mare decât ea să facă personaje, divertiesment. Ea a mers toate spectacolele pe grotesc, fără să aibă pic de vulgaritate. Este o pierdere enormă pentru teatrul românesc. Am văzut-o în ultimul spectacol când împlinise 85 de ani, atunci a fost ultimul spectacol. De 5 ani nu a mai urcat pe scenă, a simţit că nu mai poate să fie în forţă, că nu mai poate să ţină minte bine textele. Este o treabă grea pentru un actor să nu mai apară pe scenă, iar ea s-a controlat şi nu a mai apărut.

Toată admiraţia mea pentru ea. O duceam mereu cu maşina şi mereu simţea nevoia să îmi dea un cadou, un borcan cu cireşe, se simţea şi cu toate colegele era la fel. Îi plăcea sa facă cadouri. O foarte bună parteneră, dar foarte drastică. Era foarte pretenţioasă şi dacă vreți era şi orgolioasă. Iubea şi respecta publicul, de aceea toate generaţiile vor fi cu ea şi va trăi cu şi prin noi. Nu va muri niciodată. Dumnezeu să o odihnească acolo unde este, pentru că este un drum greu. Cred că este faorte greu pasul ăsta şi întotdeauna o să mă gândesc cu mare admiraţie la Tamara Buciuceanu-Botez.” a spus Rodica Popescu Bitănescu, pentru Antena 3, citată de cancan.

Oana Sîrbu, una dintre actriţele din seria celebră „Liceenii”, a postat pe Facebook un mesaj tulburător după moartea legendarei actriţe Tamara Buciuceanu Botez: „Tanti Tama, vă mulţumim”, informează observator.tv.

Carmen Tănase. Actriţa Carmen Tănase a spus că a vorbit cu Tamara Buciuceanu la telefon la câteva zile după ce Tamara Buciuceanu-Botez a împlinit 90 de ani.

„Pe 10 august a fost ziua dumneaei și am vorbit. Apoi, la câteva zile, mi-a dat telefon și m-a certat, pentru că îmi trimisese un ghiveci cu trandafiri roșii și eu nu i-am dat telefon. Acum am aflat și nu-mi vine să cred. Nu asociez deloc ideea de moarte cu Tamara Buciuceanu, care era viața și veselia. Știam că este în spital, dar am fost convinsă că va trece peste, așa cum a trecut peste multe în viața asta”, a spus Carmen Tănase, marți, într-o intervenție telefonică la Antena 3, informează cancan.

Viorica Dăncilă. „În încheiere, vreau să transmit sincere condoleanțe familiei Tamarei Buciuceanu Botez. M-a întristat profund vestea plecării dintre noi a marii actrițe, o adevărată valoare a teatrului și filmului românesc. Ne rămân rolurile memorabile și prestațiile sale impresionante, mărturie a unei vieți închinate artei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”

Te-ar putea interesa și: