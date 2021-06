În direct, la ceas aniversar, Simona Ionescu, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu au depănat amintiri și impresii adunate în cei 29 de ani de la nașterea „Evenimentului zilei”, înființat de Ion Cristoiu. Jurnaliștii Simona Ionescu (redactor-șef Evz.ro), Mirel Curea și Alecu Racoviceanu au făcut o trecere în revistă a perioadei de început, deceniul 9.

„ Evenimentul Zilei a schimbat fața presei „

„Evenimentul Zilei era altceva. A schimbat fața presei, totul era nou. Peste ani toți au luat modelul de la noi„, a explicat Simona Ionescu. Jurnalistul Mirel Curea a definit acel tip de presă marca Evenimentul Zilei ca „o presă precisă, în care plecai de la fapte„.

„Eram foarte tineri, nu aveam fixisme legate de cum trebuie să fie presa. România liberă a fost o perioadă în care am învățat, acolo erau oameni care făcuseră disidență adevărată. Când am ajuns la EVZ nu mai aveam nicio barieră”, a rememorat Alecu Racoviceanu.

Lecția de jurnalism marca Cristoiu: să scoți din faptul divers întâmplări de viață

Linia lansată de fondatorul Ion Cristoiu a fost aceea de a scoate din fapt divers întâmplări de viață. „Faptul divers devenea un ciob de viață, informația era îmbrăcată într-o poveste”, a explicat Mirel Curea. În opinia Simonei Ionescu, acea perioadă de început a fost importantă pentru că „le aduceam oamenilor fapte adevărate, aduceam oameni adevărați„.



„Bulina Roșie” nu a ratat niciunul din marile subiecte ale perioadei, niciun mare dosar al vremii.

Era timpul unor tiraje de neimaginat azi.

Dilema listelor cu informatorii direcției a doua. De ce a râs Cristoiu

Ca în orice mare redacție, au existat situații delicate, în care prioritatea de a da informația s-a luptat cu anumite criterii subiective de evaluare a unui subiect.

„Au fost subiecte umane, am ales să nu scriem„, a relatat Simona Ionescu. De la bun început, viteza a consacrat brandul EVZ. În opinia lui Alecu Racoviceanu, autocenzura funcționa pe un anumit tip de informații, dar nu încât să schimbe înțelesul unui caz„.

Mirel Curea a amintit episodul în care redacția a șovăit o lună dacă să publice sau nu listele de informatori ai direcției a doua. „Eram tineri, idealiști. Am fost foarte aproape de a renunța la publicare. Cristoiu a râs de noi. Am tăinuit unele lucruri, nu știu dacă am făcut bine”.

Subiectele care revin și te obsedează

Multe subiecte revin și te obsedează, este lecția multor jurnaliști. Dosarul Condrea este unul care a rămas în memoria invitaților EVZ Play de marți. Alte cazuri misterioase, încă neelucidate, sunt cazul Panait, triplul asasinat din Străulești sau sinucideri bizare, ca cea a lui Florian Anghelescu. Un caz care ridică foarte multe semne de întrebare este Colectiv. Expertiza echipei din Petroșani a fost înmânată redacției EVZ, cu comentariul „avem convingerea că va dispărea la Parchet”.

Alecu Racoviceanu a explicat un alt aspect important al profesiei: „Spre deosebire de presă, justiția trebuie să dovedeacă o vinovăție dincolo de orice dubiu”.

Epoca Nistorescu. Falsul mit al jurnalistului activist

După plecarea lui Cristoiu și a unei părți din echipa inițială, în 1997, conducerea ziarului a fost preluată de Cornel Nistorescu, care l-a aliniat la modernizările tehnologice. A fost o evoluție, au venit alte echipe, oameni noi cu idei noi, însă treptat ziariștii de autor au părăsit ziarele de autor. „Încet încet toată presa s-a schimbat. Au fost inovații, dar și multe indicații din partea unor oameni care nu se pricepeau la presă, dar aveau interese”, a punctat Simona Ionescu.

Ultimul deceniu a marcat și apariția unui fals model de jurnalist, cel activist. „Nu asta e profesia de jurnalist, faci presă pentru că ai o năzuință. Nu faci activism”, a nuanțat Mirel Curea. Cel mai mare câștig al celor aproape 3 decenii de viață este că „nu ne abatem de la niște reguli profesionale și principii cu care am pornit pe drumul sinuos al presei”, au conchis jurnaliștii.

Evenimentul zilei mulțumește tuturor cititorilor săi, care au regăsit spiritul de odinioară și în varianta electronică a ziarului, fiindcă datorită interesului lor vom rezista schimbărilor impuse de evoluția societății.