Decorul studio-ului emisiunii „Dosare de presă” l-a făcut nostalgic pe Dan Negru. La vederea Bulinii Roșii, omul de televiziune și-a adus aminte de tirajul de un milion de exemplare din anii `90.

Deasemenea, Dan Negru a asociat Bulina Roșie cu celebra știre cu găină care a dat naștere unor pui vii.

Cu această ocazie, Mirel Curea i-a explicat invitatului său, pe scurt, că, de fapt, știrea nu e un Fake News, ci e cât se poate de veridică.

„Domnule, culmea e că n-a fost Fake. Sigur, a fost o figură de stil. Domnule, era o găină… a născut un pui doar în pielița aia a oului, nu știu cum se numește. Nu se calcifiase. Și atunci, puteai s-o dai așa… A fost clickbait. A fost primul clickbait când nu aveam click-uri”, a spus Mirel Curea.

Dan Negru a vorbit, deasemenea, și de epoca de aur a industriei televiziunii. Acesta s-a declarat mândru că face parte din Golden Age-ul televiziunii. Așa cum Evenimentul Zilei face parte din Golden Age-ul insudtriei printului.

„Am avut un noroc fabulos. Am făcut parte din Golden Age-ul unei industrii. Fiecare industrie are un Golden Age. Michael Jordan-ul industriei printului a fost Bulina Roșie. Noi toți avem o industrie și am avut șansa să fin în echipa aia de Golden Age a industriei televiziunii.

Repet, orice ai face acum, nu poți să ștergi Golden Age-ul ăla și nici nu poți să construiești altceva. Domnul Lazarov ne zicea: „Nici nu vă imaginați ce noroc aveți că vă puneți cărămizile în perioada asta. Va veni o vreme când televiziunea nu va mai avea puterea asta.””, a mai spus Dan Negru.