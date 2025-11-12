La 40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu. Memorialul și documentarul care readuc adevărul la lumină

La 40 de ani de la moartea inginerului Gheorghe Ursu, la Cluj și București au loc proiecții speciale ale documentarului „Cazul inginerului Ursu” și evenimente dedicate memoriei sale. Inițiativa „Memorialul lui Ursu” reunește proiecții, dezbateri și tururi ghidate despre curajul de a spune adevărul.

Pe 17 noiembrie se împlinesc 40 de ani de la moartea inginerului Gheorghe Ursu, disidentul care a sfidat regimul Ceaușescu denunțând la Europa Liberă decizia dictatorului de a opri consolidarea clădirilor afectate de cutremurul din 1977. Arestat și torturat de Securitate, Ursu a murit în detenție în 1985.

În memoria sa, la Cluj-Napoca și București sunt organizate, în perioada 17–22 noiembrie, mai multe evenimente reunite sub inițiativa „Memorialul lui Ursu”, aflată la cea de-a cincea ediție.

Evenimentele includ proiecții speciale ale documentarului „Cazul inginerului Ursu”, dezbateri, expoziții și un tur ghidat în locuri simbolice ale Bucureștiului postcutremur.

Documentarul „Cazul inginerului Ursu”, lansat în 2023 în regia lui Liviu Tofan și Șerban Georgescu, produs de Kolectiv Film, urmărește lupta lui Andrei Ursu, fiul disidentului, pentru adevăr și justiție.

Filmul dezvăluie nu doar contextul represiunii politice, ci și legătura emoțională dintre tată și fiu, dintre un om care a murit pentru convingerile sale și un fiu care a refuzat să lase memoria sa să se stingă.

Documentarul are o durată de 100 de minute și este construit ca o mărturie despre rezistență morală și dragoste filială, surprinsă „ca un stâlp de rezistență bine proiectat de un inginer constructor, care a sfidat toate cutremurele ultimelor decenii”.

Prima proiecție are loc luni, 17 noiembrie, la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, începând cu ora 18:00.

Ziua următoare, marți, 18 noiembrie, filmul va fi proiectat la Cinemateca Eforie din București, de la ora 19:00. După proiecție, publicul este invitat la o dezbatere cu tema „Crearea unei culturi a Adevărului pornind de la gesturi solitare”.

Printre invitați se numără Andrei Ursu (fiul inginerului Ursu), Andrea Chiș (judecătoare, fostă membră CSM) și Ovidiu Vanghele (jurnalist de investigație).

Intrarea este liberă, în baza unei rezervări pe platforma Eventbook.

Proiecția și dezbaterea sunt organizate în parteneriat de Fundația Gheorghe Ursu, Kolectiv Film, FFIR și Re:Rise, în cadrul programului extins al Re:Rise Memorialul lui Ursu.

Evenimentele din cadrul Memorialului se extind pe tot parcursul lunii noiembrie și explorează nu doar figura disidentului Gheorghe Ursu, ci și ideea de curaj civic și responsabilitate față de oraș și istorie.

Pe 17 noiembrie, de la ora 18:30, la ARCUB Gabroveni, are loc dezbaterea și expoziția foto „Orașul lui Ursu atunci și acum”, un eveniment care leagă riscurile asumate de dizidenți în trecut de pericolele și vulnerabilitățile urbane din prezent.

Pe 19 noiembrie, de la ora 19:00, la Balls, se desfășoară o discuție liberă despre tema „Riscul seismic: între centru și periferie”, care aduce în atenție lecțiile neînvățate după cutremurul din 1977 și nevoia de responsabilitate urbană.

Pe 22 noiembrie, de la ora 13:00, publicul este invitat la turul ghidat „Orașul lui Ursu și lecțiile neînvățate”, care pornește din fața Cinema Patria.

Începând cu 18 noiembrie, documentarul „Cazul inginerului Ursu” va fi disponibil online pe platforma Cinepub.ro, alături de alte producții realizate de Kolectiv Film.

Pe aceeași platformă pot fi urmărite și documentarele „Pâinea noastră cea de toate zilele” – despre brutăria socială MamaPan, lansat pe 28 octombrie – și „O voce din depărtare”, un omagiu adus Monicăi Lovinescu.

Prin includerea pe Cinepub, filmul capătă acces la un public larg, păstrând vie memoria unuia dintre cele mai puternice gesturi de rezistență civică din România comunistă.

În 1977, la doar câteva luni după cutremur, Nicolae Ceaușescu a interzis consolidarea clădirilor afectate, invocând „nevoia de a construi blocuri noi”, în ciuda riscului structural evident.

Inginerul Gheorghe Ursu, specializat în rezistența construcțiilor, a fost singurul care a denunțat public această decizie. A trimis o scrisoare anonimă la Radio Europa Liberă, unde mesajul său a fost citit în emisie, atrăgând atenția regimului.

Gestul de revoltă i-a fost fatal. Câțiva ani mai târziu, a fost arestat, anchetat și bătut până la moarte în arestul Securității.

Moartea lui Gheorghe Ursu a devenit unul dintre cele mai cunoscute cazuri de disidență românească și o mărturie despre prețul adevărului într-o epocă a fricii.