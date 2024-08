KRZ și Kirriza, fashion a la roumaine

Avem talente și în fashion, numai că se aude prea rar despre ele. Azi, vă prezentăm KRZ,care va deveni o piesă grea în curâd, căci acolo se muncește pe rupte.

Dacă privești în zona de modă, cu siguranță vei fi surprins câte încercări autohtone sunt anual pentru a se in filtra în piață. Unii reușesc, alții nu, important este că ”avem cu ce”. Dar există branduri de care putem fi mândri. Spre exemplu KRZ a fost anul acest prezentă la New York Fashion Week cu o superbă colecție de rochii de mireasă. Deci se poate. Dar cine este KRZ...

De la talentul bunicii la KRZ și Kirriza

Laura Chiriță este KRZ. Tot ea este și Kirriza. Laura Chiriță a învățat tainele croitoriei de la bunica ei. În liceu a început să realizeze rochii handmade pentru prietenele ei, iar în facultate avea deja formată o clientelă solidă.

Laura a studiat design vestimentar la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest Timișoara și Relații Publice la aceeași universitate. Însă aplecarea ei spre design s-a fundamentat în primii ani de școală, la Waldorf, unde curricula era concentrată pe arte, muzică și dezvoltare personală.

În liceu a început să realizeze rochii handmade. Iar în facultate avea deja o clientelă formată pentru creațiile ei. Prima colecție de modă a creat-o înainte de absolvirea facultății.După obținerea diplomei de master în Design Vestimentar, Laura Chiriță a pus bazele propriei sale companii de modă. Acum nouă ani...

Kirriza este brandul prin care Laura Chiriță îmbină tradiția cu modernitatea, creând piese vestimentare care spun povești. Pe de altă parte, sub brandul Krz, Laura Chiriță explorează o estetică minimalistă, destinată femeii moderne, care apreciază simplitatea și eleganța. Krz se remarcă prin linii curate, croieli precise și o paletă de culori neutre, care pun în valoare frumusețea naturală și personalitatea fiecărei purtătoare.

Pași spre succes

„La NYFW am fost invitată (după prima participare din februarie) din nou în septembrie, însă sunt prinsă anul acesta cu câteva proiecte mari, care mă vor ține în atelier, făcând magie pe plan local. Însă anul viitor voi merge cu siguranță din nou! Ori cu o colecție Bridal/de Zâne KIRIZZA, ori cu o colecție nouă KRZ, voi simți eu la momentul potrivit ce îmi doresc să prezint”, ne spune Laura Chiriță.

Dedicată inovării și excelenței, Laura Chiriță continuă să inspire prin fiecare colecție lansată, transformând fiecare piesă vestimentară într-o adevărată operă de artă. Colaborările cu artiști locali și implicarea activă în proiecte de sustenabilitate demonstrează angajamentul său față de comunitate și față de un viitor mai bun pentru industria modei.

Cum s-ar spune, combinație perfectă de tradiție și modernitate, piesele create de ea sunt nu doar articole vestimentare, ci și expresii ale unei viziuni artistice unice.

Să vorbim despre bani

” Investiția inițială e greu de estimat. În cifre e vorba de 5000 euro investiți în 2015 de către asociatul meu de la vremea aceea. În realitate e vorba mai mult. De tot ce am strâns eu cu pasiune toată viața practic, de la vârsta de trei ani când stăteam pe lângă bunica mea, în atelierul ei de croitorie. Am luat cu mine fosta ei masa de călcat, care are încă un colț ars. Tipare vechi de-ale ei, cărți neprețuite, mica clientelă pe care o strânsesem în câțiva ani de joacă de-a creația. Și prin blogul meu de pe vremea studenției”, declară Laura.

Ca parte din management, Laura a implementat un sistem de no stock. Practic, s-a gânditsă facă î așa fel încât compania astfel încât să aibă cheltuieli lunare fixe minime.

Lunar, în afară de chirie, se ajunge la o medie de aproximativ 1500 euro. ”Acum, de exemplu, este o lună cu mai mult de 10000 de euro cheltuieli. Pentru că am proiecte mai mari în derulare”, subliniază creatoarea de modă.

De asemenea, bonul mediu, sau comanda medie de pe site este undeva la 200-300 de lei. Aceasta fiind aproximativ valoarea unui tricou ori corset KRZ cu transport cu tot. Și acestea sunt și cele mai vândute produse.

”Acum se împlinesc nouă ani de când am deschis prima firmă, cu primul atelier. Și tot acum e primul an în care îmi voi da dividende. Și voi avea eu, Laura, nișteeconomii, la 35 de ani”, ne mai dezvăluie antreprenoarea.