De cine depinde viitorul lui Kovesi. Ce legătură există între judecătoare și Gigi Becali

Judecătoarea care a decis redeschiderea dosarului Tel Drum, Francisca Vasile, este cea care se va pronunța pe 3 aprilie în privința cererii Laurei Codruța Kovesi privind ridicarea măsurii preventive de control judicial.





Francisca Vasile a făcut parte din mai multe completuri care au luat decizii în cazuri mediatizate. Printre acestea se află cazul lui Stan Mustață, Relu Fenechiu sau Monica Iacob Ridzi.

Ea a făcut parte din cele trei completuri de cinci judecători care l-au condamnat pe Gigi Becali în trei dosare: „Schimbul de terenuri cu MApN”, „Valiza” și „Sechestrarea hoților”.

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a depus, vineri, o contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva măsurii controlului judiciar, dispusă împotriva ei de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

Codruța Kovesi a fost audiată, timp de șase ore, joi, la SIIJ, la ieșire declarând că i s-a interzis să vorbească cu presa, considerând că această măsură a fost impusă pentru a-i „închide gura”.

„Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (...) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărţui în continuare pe toţi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se ştie, sunt într-o procedură internaţională, în care am ieşit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şef al Parchetului European - n.r.) a ajuns la anumite cote şi din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa”, le-a spus Kovesi jurnaliştilor.

