Kovesi a lovit în România! Nume grele arestate cu aprobarea șefei Parchetului European

„Laura Codruța Kovesi este fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din România, funcție pe care a deținut-o din 2013 până la 9 iulie 2018.

Anterior, între 2006 și 2012, Laura Kovesi a fost procuror general al României, pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ea a fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României.

În octombrie 2019, Laura Kovesi a fost confirmată de Parlamentul European și de Consiliu în calitate de prim procuror-șef european la conducerea Parchetului European (EPPO), recent înființat prin Regulamentul (UE) 2017/1939″, se arată pe eppo.europa.eu.

Jurnaliștii bulgari de la ziarul 24Chasa au relatat că Sofka Bojilova (32 de ani, din orașul Peștera) a fost arestată în prima operațiune a Parchetului European, condus de Kovesi. Bulgăroaica este acuzată de furt de TVA în valoare de 13 milioane de euro, sumă generată de vânzarea mașinilor de lux.

Mafia italiană a lovit în Germania

În această activitate infracțională sunt implicați și membrii temutei grupări mafiote Ndragheta, considerată cea mai puternică din Italia. Acțiunea Parchetului European a fost organizată la 19 octombrie în Germania, Italia și Bulgaria. În urmă cu doar câțiva ani, Sofka Bojilova s-a căsătorit cu italianul Gabriele Bignotti.

Ulterior, pe numele ei a fost înregistrată firma Aurora Service, care teoretis se ocupa de comerțul cu autoturisme și piese de schimb. Asta se întâmpla în 2014.

În 2015, firma a fost transferată celui care între timp a devenit fostul soț, Gabriele Bignotti. Apoi a înregistrat o nouă firmă de comerț cu autoturisme și transport. Atenția autorităților a fost atrasă de faptul că ambele firme nu au avut activitate oficială.

Bojilova a fost implicată și în politică după ce în 2011 a candidat pentru funcția de consilier municipal în orașul său natal. A fost prezentă pe lista Mișcării pentru Drepturi și Libertăți.

În 2014, bulgăroaica a fost unul dintre cei 212 susținători înregistrați ai partidului pentru alegeri parlamentare anticipate. În 2017, an în care încă era căsătorită cu Bignoti, ea a fost membră a unei comisii electorale într-o secție de vot din oraș.

Arestare de răsunet la Peștera

Parchetul European a dispus percheziționarea domiciliului din orașul bulgăresc Peștera și arestarea ei. Ulterior, judecătorii bulgari vor decide dacă va fi extrădată în Germania sub acuzația de implicare într-un grup infracțional pentru infracțiuni fiscale.

„Sunt nevinovată. Vreau să am grijă de copilul meu, așa cum am făcut-o întotdeauna. Sunt alături de el tot timpul, pentru că nu mai are cine să mă ajute”, a spus Sofka în instanță.

Avocatul care o reprezintă pe Sofka a comunicat că în mandatul european de arestare sosit în Bulgaria se precizează doar că ea a fost condamnată pentru infracțiune și nu se impune să rămână în arest până la extrădare.

Mandatul de arestare a fost semnat de un procuror delegat european din Germania și a fost aprobat de Tribunalul din München. Sofka Bojilova este cercetată de Parchetul European din luna iunie.

În acest caz, comerțul ilegal cu mașini de lux a generat prejudicii bugetului Uniunii Europene. Au fost făcute percheziții la 46 de adrese în timpul operațiunii din 18 octombrie. 28 dintre acestea sunt în Italia, 17 în Germania. Printre ele se află și adresa bulgăroaicei din Peștera.

Fraudă de 13 milioane euro

Frauda se ridică la 13 milioane de euro, iar gruparea criminală a activat în orașul german Eichstatt și la Milano. Infractorii cumpărau mașini de lux de la reprezentanțe auto germane, iar vânzarea se făcea cu un dealer italian imaginar.

Ulterior, ei anunțau că mașinile vor fi exportate în Italia și tranzacția era scutită de plata TVA în Germania. În același context, achizițiile s-au făcut printr-o companie fictivă din Germania.

Shema ajungea la Milano, oraș în care cumpărătorul privat a falsificat vânzarea dealerului inițial, care apoi a vândut mașinile altor dealeri sau persoane fizice italiene la prețuri mai mici decât cele reale.

Rețea a folosit un lanț de firme fără activitate din ţările UE pentru revânzarea autoturismelor. Procurorii europeni au mai aflat că au fost depuse declarații fiscale false pentru plata impozitelor pentru vânzări, care apoi au fost restituite.

Prin modificarea prețului de piață al mașinilor, grupul a obținut profituri uriașe, transferate apoi în străinătate. Trei dintre cei zece italieni arestați au legături cu organizația mafiotă Ndrangheta.

Operațiunea este condusă de un procuror delegat european din Germania, care a emis și ordinul de arestare pentru Bojilova. Cea de-a doua operațiune a Parchetului European este din data de 4 noiembrie. Ea fost derulată în Cehia, Slovacia și România. În aceste țări a fost destructurată o rețea care s-a ocupat de furtul TVA în valoare de 23 de milioane de euro.