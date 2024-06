Vizită la nivel înalt la Cotroceni. Klaus Iohannis se întâlnește cu președintele Italiei

Klaus Iohannis are în program o vizită a președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, care ajunge la București. În agenda oficialului italian sunt trecute întrevederi cu premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Sergio Mattarella vine în România, miercuri, 19 iunie, la invitația președintelui României, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Vizita de la Cotroceni este programată pentru ora 10.30.

Administraţia Prezidenţiale a anunțat că vizita oficială reprezintă o continuare a dialogului la cel mai înalt nivel dintre România și Italia. Potrivit unui comunicat de presă, este un moment istoric care vine în completarea vizitei de stat pe care Klaus Iohannis a efectuat-o în Republica Italiană în 2018. A fost primul eveniment de acest fel, după 45 de ani.

În acest context se înscrie și ultima ședință comună, cea de-a treia, a guvernelor român și italian. Ședința s-a desfăşurat la Roma, în perioada 14 - 15 februarie 2024. Întâlnirea a venit după discuțiile dintre Klaus Iohannis și omologul său italian

În 2024, România şi Italia aniversează 145 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice, precum şi 60 de ani de la ridicarea relaţiilor la nivel de ambasadă. Sunt două date semnificative care demonstrează parcursul ascendent al dialogului bilateral, susține Administrația Prezidențială.

Administrația Prezidențială a transmis că în cadrul acestei vizite, Klaus Iohannis și Sergio Mattarella vor aborda probleme de interes comun. ceidoi vor discuta despre evoluțiile europene și globale. De asemenea, vor aborda subiecte privind Agenda Strategică a UE şi situaţia de securitate.

Agenda oficială prevede și discuții tete-a-tete între Klaus Iohannis şi Sergio Mattarella. Acestea vor avea loc după întrevederea oficială a celor două delegații. La finalul vizitei, președinții vor susține declarații comune pentru presă.

În programul oficial, președintele italian mai are prevăzute convorbiri separate cu preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, şi premierul Marcel Ciolacu.

