Politica Nicolae Ciucă, despre candidatura la prezidențiale. Când va face anunțul







Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, anunță dacă va candida la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, după alegerile locale. Fostul premier a declarat că românii mai au puțin de așteptat.

„După ce se vor fi încheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai puţin de trei zile, vom lua o decizie. (...) După aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom avea analiza pe tot ceea ce am reuşit să realizăm în această perioadă şi am stabilit deja la nivelul conducerii partidului modalitatea procedurală în care se va decide candidatura, având Consiliul Naţional şi, ulterior, Congres, cel mai democratic for al partidului care va stabili şi va lua această decizie", a declarat Nicolae Ciucă, într-o emisiune Antena 3.

Nicolae Ciucă îi îndeamnă pe români să meargă la vot

Fostul premier i-a îndemnat pe români să meargă la vot și să aleagă ce este mai bine pentru ei și viitorul lor. „Îi îndemn pe români să meargă la vot pentru că nu trebuie lăsat ca altcineva să decidă ce se întâmplă cu localităţile lor. Acolo este locul unde îşi duc viaţa, unde îşi duc copiii la şcoală, unde merg la muncă. Toate chestiunile astea trebuie să şi le asume. Este o libertate democratică de care trebuie să beneficieze şi un drept constituţional pe care trebuie să şi-l manifeste", a afirmat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă ar putea candida

Președintele PNL a transmis că va decide dacă va candida pentru funcția de președinte „săptămâna viitoare, (...) imediat după ce avem poza finală cu toate concluziile”. Tot atunci va fi făcută public și candidatura.

„Este normal, pentru că, dacă ne uităm la calendar, în 15 iulie ar trebui să se intre în precampanie, pentru că data alegerilor a rămas 15 septembrie - turul 1 şi 29 (septembrie - n.r.) - turul doi. Ca atare, noi, pentru a putea să derulăm Consiliul Naţional şi Congresul, trebuie să ne încadrăm astfel încât în prima decadă a lunii iulie să avem finalizate toate aceste proceduri. Ca atare nu este prea mult timp rămas să discutăm, să analizăm. Va fi o analiză punctuală în săptămâna următoare", a explicat Ciucă.

Și PSD va avea un candidat la prezidențiale

Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu a spus că PSD va avea un candidat la alegerile prezidențiale. Primul ministru a subliniat că „este exclus” ca partidul să nu aibă un candidat pentru funcția de președinte.

„Am un gentleman agreement cu domnul Ciucă să discutăm în coaliție dacă PSD și PNL vor merge separat sau în alianță politică la alegerile parlamentare. Nici un partid nu va mai putea conduce România singur sau prin alianțe conjuncturale într-o asemenea perioadă. Trebuie să vii cu o reformă administrativă, reformă fiscală, reformă bugetară. Asta nu înseamnă că dai oameni afară”, a afirmat liderul PSD.