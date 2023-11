Iohannis, poze cu români dați în urmărire de poliție, în Tanzania. Ciutacu: Acum știe Alinuța unde să-i găsească

În Tanzania, președintele Klaus Iohannis a participat la o petrecere la hotelul din Dar es Salaam. Se pare că acolo ar fi fost prezenți și români urmăriți penal pentru diferite infracțiuni.

Victor Ciutacu a analizat imaginile din turneul președintelui și a făcut observații interesante

Jurnalistul Victor Ciutacu atrage atenția asupra a ceea ce consideră a fi presiuni ale Securității asupra politicienilor români. Acesta spune că Securitatea are abilitatea de a influența negativ viața politicienilor. El a adus în discuție doi investitori români activi în Tanzania și Zanzibar, ambii având probleme cu legea.

Potrivit jurnalistului, cei doi investitori au fost aduși în discuție pentru a crea probleme pentru Klaus Iohannis:

„Are Securitatea un talent Dumnezeiesc de a-i face varză cu carne pe politicienii pe care vrea să-i dea pe gheață. Tocmai l-a rezolvat și pe Înalt, i-a băgat pe gât doi investitori români de largă respirație care-s pe goană în Tanzania/Zanzibar. Și, ca să fie treaba oablă și să rămână consemnat momentul întru eternitate, a mai și pus-o pe neghioaba aia închipuită de la TVR să-i ia sincron unuia dintre ei. Acum știe și Alinuța unde să-i găsească”, a transmis Victor Ciutacu.

Cei doi investitori români sunt dați în urmărire de Poliția Română

Ciutacu afirmă că manipulările au inclus chiar o apariție a unuia dintre acești investitori la televiziunea de stat:

„Vedeți o fotografie-mărturie cu Tatiana Kraus, soția lui Robert Kraus, fost președinte al asociației de proprietari Ibiza Sol Pipera. Acesta apare pe site-ul Poliției Române, la secțiunea persoane urmărite, fiind condamnat la un an de închisoare pentru delapidare, după ce ar fi plecat cu 100.000 de lei din banii asociației de proprietari, arestat și în Tanzania pentru fraudă. Intevievatul e Adrian Simion Nikitas fost patron Callatis Therm, în prezent „Country Manager & Head of International Development at Euroinvest Holding Zanzibar Ltd”, a mai transmis jurnalistul.

Robert Kraus și soția sa sunt cunoscuți în Dar es Salaam pentru petrecerile la care participă în localurile de lux. În 2014, Kraus a fost arestat și în Tanzania.

La evenimentul de la hotel au mai participat și alți români cu probleme penale, cum ar fi Adrian Simion Nikitas fost patron Callatis Therm, în prezent „Country Manager & Head of International Development at Euroinvest Holding Zanzibar Ltd.”.

Victor Ciutacu a comparat aceste imagini cu unele din trecut. Atunci, alți politicieni de rang înalt au fost surprinși alături de persoane controversate:

„Episoade istorice precedente: Sorin Beraru la întâlnire cu Năstase în Tel Aviv, Costică Argint cu Tăriceanu și Cioroianu la Roma, plus Elan Schwartzenberg cu Băsescu în Israel”, a mai transmis acesta în postare.

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa au sosit joi în Tanzania

Vineri au fost primiți de şeful statului, Samia Suluhu Hassan. Sâmbătă, cuplul prezidenţial a mers în Zanzibar, având programată şi o vizită în Stone Town, o atracţie turistică înscrisă în patrimoniul UNESCO.

Potrivit informațiilor, scopul vizitei este de a atrage mai multe investiţii.

Următoarele etape ale turneului african al lui Iohannis includ vizita de stat în Republica Cabo Verde şi vizita oficială în Senegal.