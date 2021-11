Klaus Iohannis: „România va rămâne cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova”. Ce a transmis Maia Sandu în vizita de la București

România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova, a transmis, marți, Klaus Iohannis. Președintele României a adresat mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul acordat în pandemia de coronavirus. În luna octombrie, 20 de medici și asistenți medicali au intervenit la Spitalul Lețcani, din Iași, unde au îngrijit de bolnavii români, infectați cu virusul SARS-COV-2.

Klaus Iohannis a mulțumit pentru sprijinul acordat de cadrele medicale din Moldova

„Am avut în acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate palierele. Am avut discuții deosebit de fructuoase în continuarea cooperării strânse cu doamna președinte. Cum am spus, cu un nou Guvern și Parlament la Chișinău, eforturile noastre comune pentru reformă vor fi într-adevăr de substanță.

Cooperarea pe linie guvernamentală a cunoscut un reviriment și au fost întâlniri aplicate. Fructificăm oportunitățile în vederea cooperării bilaterale la nivel prezidențial și parlamentar. Am dovedit că putem conlucra eficient, acordând sprijin reciproc în situații dificile.

Adresez mulțumiri doamnei președinte și medicilor pentru ajutorul generos, în momentele grele generate de pandemia de COVID. Medicii din Republica Moldova au venit în România pentru a lupta în prima linie şi au ajutat la salvarea de vieţi. Nu vom uita acest gest.

„România va rămâne cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova”

România şi Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică. România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova”, a declarat, marți, președintele României, Klaus Iohannis.

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat se referă la proiecte comune de interes strategic în domeniile energie, transporturi, sănătate, educație sau societate informațională, cu accent pe proiectele menite să conecteze Republica Moldova cu spațiul Uniunii Europene, prin intermediul României.

Ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, vor semna Foaia actualizată de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România – Republica Moldova, în prezența celor doi șefi ai statelor.

Maia Sandu: „Am simțit mereu umărul României alături”

Președintele Maia Sandu a făcut și ea declarații la Palatul Cotroceni, mulțumind autorităților de la București pentru că au fost alături de Republica Moldova atunci când s-a aflat în impas. În anul 2020, România a ajutat Basarabia cu personal medical și aparatură de specialitate. La acea vreme, 42 de medici și asistenți români au sprijinit sistemul sanitar din Moldova. România a fost prima țară care a donat doze de vaccin anti-COVID-19 către țara vecină, în luna februarie a anului 2021.

„În 2021, Republica Moldova a simțit mereu umărul României alături, care ne-a ajutat să trecem mai ușor prin crize. Mă bucur că am reușit să fac această vizită în primul an de mandat, ca o confirmare în plus a relației speciale dintre Republica Moldova și România. (…)

