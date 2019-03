Acuzații grave împotriva lui Klaus Iohannis. Adrian Năstase cere schimbarea președintelui. „E șef de campanie”

Fostul premier Adrian Năstase a afirmat, duminică după-masă, că președintele Klaus Iohannis se află în campanie electorală pentru alegerile europarlamentare.





„In conditiile in care presedintele Romaniei trebuie sa fie echidistant pentru a putea fi un mediator corect, relatia cu Parlamentul nu trebuie sa fie marcata de subiectivitate. De aceea, presedintele nu poate tine partea niciunuia din partidele parlamentare.

Iata un exemplu din perioada interbelica. La 9 Mai 1935, Regele Carol al II-lea a conferit semnul onorific „Vulturul Romaniei” pentru Senatorii si Deputatii Romaniei. Fara sa deosebeasca intre ei.

Decretul regal a fost pus in aplicare de catre presedintele Consiliului de ministri, Gh. Tatarascu.

Din pacate, in ultima perioada, nu mai sunt respectate nici macar aparentele. Presedintele Romaniei functioneaza ca sef de campanie. Credibilitatea sa si capacitatea sa de a dialoga cu celelalte partide a ajuns la cote minime. In plus, el blocheaza, sistematic, activitatea Parlamentului.

Care ar fi solutia? Trebuie schimbat regimul constitutional (transformat in prezidential/parlamentar) sau trebuie schimbata persoana?”, a scris Adrian Năstase pe blog.

