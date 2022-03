Klaus Iohannis face anunţul serii! Discuţie crucială cu Volodymyr Zelensky. Ce s-a decis în plin război

Klaus Iohannis a vorbit cu Volodymyr Zelensky despre măsurile pe care intenționează să le aplice în cazul refugiaților care ajung pe teritoriul țării noastre din Ucraina, unde, de peste două săptămâni, se poartă lupte grele.

„Tocmai am avut o convorbire cu președintele Zelenski. L-am asigurat de întregul suport al României pentru Ucraina, atât bilateral cât și în interiorul Uniunii Europene. Centrul umanitar din Suceava a început să trimită primele ajutoare. Vom avea grijă de toți cetățenii ucraineni care ajung în România”, a transmis președintele Klaus Iohannis, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Twitter.

I have just had a 📞 conversation with President @ZelenskyyUa. I assured him of Romania’s full support for Ukraine both bilaterally & in the #EU. The humanitarian hub in Suceava has already started to deliver the first aids. We will take care of all 🇺🇦 citizens arriving to 🇷🇴.

