Klaus Iohannis e în stare de șoc! I se pregătește o lovitură totală. De ce e acuzat președintele

Se pregătește o lovitură pentru șeful de stat? Au fost strânse peste 650.000 de semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis, susține George Simion, copreședintele AUR.

Luni seara, George Simion a decis să facă o serie de declarații cu privire la dosarul penal instrumentat de Parchetul General după declarațiile despre Holocaust, declarând că nu se va merge mai departe cu această anchetă. Copreședintele AUR va fi audiat săptămâna viitoare la Parchet în dosarul în care formațiunea politică este acuzată că a minimalizat Holocaustul.

În cadrul declarațiilor oferite celor de la România TV, copreședintele AUR a declarat că „Nu sunt legionar, nu am simpatii legionare, unii profită politic. Am încredere că poporul român ne va apăra”.

„E o doamnă procuror Denisa și nu mai știu acolo, care răspunde la comenzile șefilor și de la Cotroceni.

Am mulți prieteni, inclusiv în Israel. Am spus că nu trebuie încărcată materia. Acum că au unii și alții probleme cu Holocaustul și-l folosesc în bătăliie politice, e treaba lor. Nu cred că se va merge mai departe cu acest dosar, cu această anchetă. Nu am simpatii legionnare”, a spus George Simion.

George Simion vrea să îl dea jos pe Klaus Iohannis

Copreședintele AUR nu l-a uitat pe Klaus Iohannis. După ce a vorbit despre dosarul în care este implicat, George Simion a adus acuzații grave președintelui, susținând că acesta a păgubit statul cu aproximativ 300.000 de euro.

Simion a pornit într-un turneu prin țară, în care strânge semnături pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Potrivit acestuia, are deja 650.000 de „autografe”.

„Klaus Johannis a păgubit statul român cu vreo 300.000 de euro. Am fost azi la Sibiu pentru a strânge semnături pentru demiterea președintelui.

Am strâns 650.000 de semnături până acum. Sunt mai mulți parlamentari de la PNL care au semnat și vor semna. Mergem și la Timișoara.

Eu am încredere că sunt oameni de la PSD care n-au uitat ce a făcut Klaus Iohannis și că o să semneze demiterea lui Iohannis”, a mai spus George Simion.