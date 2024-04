Social Klaus Iohannis ar fi cumpărat arme din Coreea de Sud. România plătește peste 700 de milioane de dolari







Klaus Iohannis se află zilele acestea în Coreea de Sud. În această vizită oficială președintele ar fi reușit să încheie un contract important pentru Armata Română, care prevede achiziționarea unor arme în valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Klaus Iohannis ar fi cumpărat arme din Coreea de Sud

Marți, președintele Yoon Suk Yeol l-a primit pe omologul său român, Klaus Iohannis. În cadrul întâlnirii, președintele Coreei de Sud s-a angajat să intensifice cooperarea în industria de apărare, inclusiv prin producția comună de arme, conform unui comunicat emis de Președinția de la Seul.

În paralel, ministrul sud-coreean al Apărării, Shin Won-sik, l-a primit pe ministrul adjunct al apărării din Polonia, Pawel Bejda, în contextul în care se discută despre un contract iminent pentru ca Hanwha Aerospace să furnizeze sisteme de arme suplimentare și despre negocieri privind finanțarea, conform informațiilor de pe stirileprotv.ro.

Klaus Iohannis: „Am avut astăzi discuții consistente cu Președintele Yoon Suk Yeol”

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Klaus Iohannis a anunțat principalele aspecte discutate cu Președintele Coreei de Sud:

„Mă aflu în vizită oficială la Seoul, Republica Coreea fiindu-ne partener strategic în regiunea Asia-Pacific încă din 2008. Am avut astăzi discuții consistente cu Președintele Yoon Suk Yeol și am adoptat împreună „Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea”, care stabilește direcțiile principale de cooperare pentru următorii 10 ani, în beneficiul țărilor și al cetățenilor noștri. În dialogul avut, am încurajat creșterea substanțială a investițiilor sud-coreene în țara noastră, cu precădere în infrastructură - ca de exemplu cea portuară dintre porturile Constanța și Busan, în energie, în agricultură, precum și în industria de apărare, zonă în care se pot crea locuri de muncă pentru români.

Am susținut și continuarea foarte bunei relații dintre statele noastre în privința energiei nucleare, pentru că avem o șansă reală ca această colaborare să ajute România să devină pionier în regiunea noastră pe tehnologia SMR. De aceea, mâine voi face o vizită la complexul de producție al Doosan Enerbility, pentru a aprofunda oportunitățile din domeniul energiei verzi. În urma tuturor discuțiilor avute, aștept rezultate concrete din relația noastră bilaterală care evoluează foarte bine, cu atât mai mult cu cât s-au semnat o serie de înțelegeri la nivel ministerial și s-au stabilit colaborări în zona universitară și în domeniul cyber.

Tot astăzi, am avut o întâlnire cu Prim-ministrul Republicii Coreea, Han Duck-soo, în care am reiterat avantajele și punctele forte ale României, o economie competitivă și dinamică la nivel european, cu multiple resurse și posibilități foarte bune de investiții. Am certitudinea că, împreună, vom sprijini noi proiecte în domenii inovative și de impact pentru mediul de afaceri, dar și pentru cetățenii noștri”.

Coreea de Sud, un actor important în exporturile globale de echipamente militare

Coreea de Sud a devenit un actor important în exporturile globale de echipamente militare, iar invazia Rusiei în Ucraina a deschis oportunitatea pentru industriile sale de a încheia contracte extinse în Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Conform publicației Korea Economic Daily, principalul producător sud-coreean din domeniul apărării, Hanwha Aerospace, este implicat în negocieri pentru un contract în valoare de 1.000 de miliarde de woni (725,7 milioane de dolari) pentru furnizarea de obuziere K9 către România. Acesta ar fi primul contract de apărare încheiat cu această țară. Negocierile au fost în desfășurare în ultima perioadă, având în vedere și vizita președintelui Klaus Iohannis în Coreea de Sud, subiect despre care evz.ro a furnizat informații detaliate.

Hanwha a refuzat să ofere comentarii cu privire la aceste informații. Cu toate acestea, în timpul unei teleconferințe despre rezultatele financiare din februarie, compania a declarat că va anunța un contract de export de armament cu România în primul trimestru, dar până în prezent nu s-a făcut nicio declarație oficială în acest sens.

Klaus Iohannis, atent ca România să îndeplinească cerințele NATO

Din 2023, conform Legii Bugetului, MApN beneficiază de un procent de 2,5% din PIB-ul țării, ceea ce reprezintă o creștere de 0,5% față de ani anteriori. Oficialii NATO au convenit că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice ar trebui să aloce minimum 2% din PIB pentru apărare.

„În vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă (n.r. obligația de reducere a deficitului bugetar conform tratatului Uniunii Europene), precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, bugetul Ministerului Apărării Naţionale a fost diminuat la 2% din PIB. Din acesta, în anul 2023, cheltuielile bugetului Ministerului Apărării Naţionale au reprezentat 1,58% din PIB”, transmiteau reprezentanții Ministerului Național al Apărării, la prezentarea activității pe anul 2023.