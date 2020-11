Klaus Iohannis a oferit poate cea mai importantă veste a anului: Autoritățile nu se mai așteaptă la o creștere a numărului de cazuri privind persoanele infectate cu SARS-Cov-2. „Nu ne așteptăm la o creștere a cazurilor”, a fost răspunsul tranșat al lui Klaus Iohannis când a fost întrebat despre situația cazurilor de COVID din țară.

De asemenea, președintele României a anunțat că la începutul lui 2021 vom avea unu sau două vaccinuri pe piața românească.

„În acest moment știm sigur că sunt mai multe tipuri de vaccin, în fază avansată de testare / aprobare. E posibil ca la începutul anului să avem mai multe tipuri de vaccin funcționale. Chiar de la începutul anului e posibil să avem primele tranșe din două tipuri de vaccinuri în România – suficient ca să vaccinăm personalul din prima linie și persoanele vulnerabile”, a spus președintele.

Klaus Iohannis: Vaccinarea în masă începe în primăvară

El a adăugat că „vaccinarea în masă va putea fi posibilă undeva în primăvară, dar trebuie să așteptăm un pic pentru descrierea exactă a fiecărui vaccin. Medicii decid cine ce vaccin primește pentru efectul optimal. La noi, campania de vaccinare va fi una de succes”.

Deși există îndoieli și critici în spațiul public, Iohannis a spus: „vă asigur că vaccinurile care se produc acum pentru această campanie sunt eficiente și sigure. Vaccinarea nu este obligatorie, dar prin rezultatele din primele luni cam toată lumea se va convinge de siguranța vaccinului. În acest fel vom termina pandemia”.

„În ce priveşte carantina, daţi-mi voie să vă spun că nu există niciun fel de discriminare pentru alegători, pentru oraşele sau localităţile care sunt carantinate. Indiferent dacă trăiţi într-un oraş care are o incidenţă mică sau trăiţi într-un oraş care este carantinat, toată lumea are acelaşi drept să meargă la vot, are exact aceleaşi posibilităţi. Secţiile de vot vor fi pregătite peste tot, vor fi respectate toate condiţiile pentru ca votul să se desfăşoare în maximă siguranţă şi de aceea îi invit pe români să meargă în număr mare la vot”, a spus Iohannis.