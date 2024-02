Fiica lui Gică Hagi, în pat cu fiul lui Ilie Dumitrescu: „Cred că am băut prea mult”

Kira Hagi și Toto Dumitrescu au ajuns în același pat. Fiti liniştiţi, nu s-a întâmplat în realitate, ci în serialul Lia, difuzat de Antena 1. Kira o interpretează pe Mira Bădescu, o tânără şi talentată avocată. Toto este un pilot de curse, pe nume Mike.

Kira Hagi și Toto Dumitrescu, protagoniştii serialului Lia

Toto este eliberat din închisoare cu ajutorul avocatei sale și ajunge în pat cu aceasta. Ce doi sunt prinși, iar fiica lui Hagi e întrebată: „Dai consultații la domiciliu?”. „Cred că am băut prea mult”, i-a spus Mira lui Mike, după ce rămân iar singuri.

„Îți pare rău?” a întreabat-o acesta, însă tânăra a negat. Totuși, în momentul în care el se apropie de Mira pentru un sărut pasional, aceasta se retrage.

„Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată.

Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. Tot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a spus Kira Hagi.

Actriţă şi pictoriţă foarte talentată, Kira Hagi a studiat actoria la New York Film Academy, unde s-a licenţiat, în 2017, în Acting for Film. Ulterior, a urmat studii aprofundate de actorie şi la Londra, pentru ca în ţară să debuteze în filmul de scurt-metraj „București, te iubesc”. Kira împlinește 28 de ani la 31 martie și este născută la Barcelona.

Toto Dumitrescu a absolvit Teatrul la Londra

Toto Dumitrescu este fiul lui Ilie Dumitrescu din a doua căsătorie, cea cu Letiția Badea. Ele este născut la Mexico City, în perioada în care fostul internațional juca acolo.

„Sunt extrem de bucuros că am fost ales să joc în cel de al doilea proiect al meu ce poartă semnătura doamnei Ruxandra Ion. Este o provocare, desigur, să-i dau viată personajului Marius (sau Mike) (…). Construind acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specific, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu!”, a spus Toto Dumitrescu.

Toto actor a absolvit Theatre and Performance la Goldsmiths University of London. Debutul l-a avut într-un serial româno-american acum aproape 10 ani. A devenit cunoscut însă o dată cu apariția lui în lungmetrajul, „Un pas în urma serafimilor”. A jucat alături de Vlad Ivanov, Alexandra Dinu, Anca Sigartău sau Ștefan Iancu. De atunci a intrat în lumea serialelor de televiziune, iar în clipa de față este la cel de-al doilea proiect cu Ruxandra Ion.