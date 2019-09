De curând, vedeta a povestit una dintre cele mai surprinzătoare întâmplări din ziua în care i-a dat naștere fiicei ei, North. În ziua în care a născut, acum șase ani, Kim și-a făcut toate poftele: a mâncat fastfood, după care a mers să își cumpere ceară pentru linia bikinilor.

La scurt timp după, doctorii au sunat-o să se prezinte de urgență la spital să nască, fiind diagnosticată cu preeclampsie, afecțiune care putea să îi afecteze sarcina.

„Unghiile mele erau vopsite cu negru. În gândul meu îmi ziceam: „Nu! Am o fetiță! Trebuie să am unghiile roz la naștere.” Am întrebat doctorul dacă este sigur că trebuie să nasc în acel moment și dacă mai poate să aștepte două ore. A zis: „Ne vedem peste două ore”, a spus Kim.

Kim Kardashian şi Kanye West formează un cuplu din luna aprilie a anului 2012. Cei doi s-au căsătorit în 2014, la Florența, în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Cei doi au împreună patru copii: North, în vârstă de șase ani, Saint, de patru ani, Chicago, de doi ani și ultimul născut, Psalm West, care a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.

