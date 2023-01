Kim Jong Un și-a executat ministrul de externe. Liderul nord-coreean îl învinovățește pentru eșecul summit-ului cu Donald Trump

Fostul ministru de externe din Coreea de Nord, Ri Young ho, a dispărut încă din vara anului 2022. Multe voci spun că acesta ar fi executat la ordinul lui Kim Jong Un. Mai mult decât atât, și alți cinci sau patru oficiali din ministerului nord-coreean de externe ar fi avut parte de același destin. Ei ar fi fost executați în aceeași perioadă în care Ri a murit. Misterul privind moartea lui Ri nu este încă lămurit. Unul dintre motivele pentru care liderul nord-coreean ar fi luat această decizie este legat de probleme în privința Ambasadei țării sale din Marea Britanie. Ri a fost ales la conducerea ministerului de Externe în 2016. Este important de precizat că Ri a avut un rol cheie în privința negocierilor pentru summit-urile din 2018 și 2019 dintre Kim Jong Un și fostul președinte american Donald Trump. Summitul a avut loc la Hanoi la începutul anului 2019, dar cei doi lideri nu au căzut de acord în nicio privință.

Este cunoscut faptul că Ri a demisionat în 2020. În urmă cu un an deja apăruse informații că trimisul special al Coreei de Nord în Statele Unite, Kim Hyok Chol, și alți patru oficiali nord-coreeni ar fi fost executați. Cei cinci au participat la negocierile privind pregătirea unui nou summit între SUA și Coreea de Nord. Kim Jong Un a considerat că cei cinci sunt vinovați pentru eșescul summit-ului.

Kim Jong Un a concediat al doilea oficial militar din ierarhie

Liderul nord-coreean a început anul 2023 cu o decizie radicală. Kim Jong Un a decis să îl demită din funcție pe Pak Jong Chon, pe 2 ianuarie. Este vorba de al doilea cel mai important oficial militar din ierarhia statului. Pak ocupa funcția de vicepreşedinte al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitoresc. De asemenea, el era și secretar al Comitetului Central al partidului.

Liderul nord-coreean i-a găsit repede un înlocuitor lui Pak. În funcția sa a fost numit Ri Yong Gil. Este important de precizat că Kim King Un nu a dat niciun motiv pentru care a decis să facă această schimbare. Totuși, se știe că Phenianul face destul de des modificări în conducere. În plus, reuniunea partidului care are loc la sfârșit de an a fost de multe ori folosită ca prilej pentru a anunța astfel de decizii, informează agenția de presă sud-coreeană Yonhap.