Kevin Spacey e la pământ. Procuratura britanică l-a pus sub acuzare. Poliția Metropolitană a strâns toate dovezile

Procuratura Coroanei britanice (Crown Prosecution Service – CPS) a autorizat punerea sub acuzare a actorului Kevin Spacey, pentru agresiune sexuală. Procurorii au luat act de concluziile anchetei realizate de poliția din Londra în cazul a trei bărbați care ar fi fost victimele cunoscutului actor, după cum transmite Reuters.

„CPS a autorizat punerea sub acuzare împotriva lui Kevin Spacey, 62 de ani, pentru patru capete de acuzare pentru comiterea de agresiuni sexuale împotriva a trei bărbaţi”, se arată într-un comunicat semnat de Rosemary Ainslie, şefa CPS Special Crime Division.

Kevin Spacey a câştigat un Oscar pentru cea mai bună interpretare masculină cu rolul din „American Beauty” şi respectiv un Oscar pentru rol secundar cu „The Usual Suspects”.

Actorul este vizat de mai multe acuzații

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, presupusele infracţiuni sexuale ar fi fost comise în perioada cuprinsă între lunile martie 2005 şi aprilie 2013. Sursa citată a relatat că patru dintre incidentele pentru care Kevin Spacey a fost acuzat s-au produs la Londra, în vreme ce un altul a avut loc la Gloucestershire. În aceste incidente au fost implicaţi doi bărbaţi care au în prezent peste 30 de ani şi unul cu vârsta de peste 40 de ani.

„El mai este acuzat de întreţinerea de relaţii sexuale cu o persoană care nu şi-a dat consimţământul. Acuzaţiile au la bază dovezile adunate de Poliţia Metropolitană în investigaţia sa”, se mai arată în comunicatul de presă.

Un scandal care i-a distrus cariera

Kevin Spacey a fost unul dintre cele mai importante staruri de la Hollywood, având la active mai multe roluri de succes. El a dispărut, aproape, din viaţa publică de mai bine de 5 ani, după ce a fost acuzat de comiterea unor infracţiuni de natură sexuală.

Astfel, în luna noiembrie 2017, teatrul londonez Old Vic a anunțat că a primit 20 de plângeri de la 20 de bărbaţi care au intrat în contact cu Kevin Spacey. Aceștia se considerau victime ale unor agresiuni de natură sexuală comise de actor. Reclamațiile vizau acte din perioada 1995 – 2013. Actorul, în vârstă de 62 de ani, a respins toate aceste acuzaţii.

În acest context, Spacey a pierdut rolul titular din serialul de succes „House of Cards” dar şi rolul din filmul „All the Money in the World”.

Kevin Spacey are probleme și în SUA

În Statele Unite, Kevin Spacey este chemat în instanţă de actorul Anthony Rapp care-l acuză de violenţe sexuale şi fizice produse în anii ’80. La vremea respectivă, Rapp avea doar 14 ani. Anul trecut un judecător din Manhattan a respins acţiunea intentată împotriva lui Spacey de un alt bărbat.

În 2019 procurorii din Massachusetts au renunţat la un alt caz, în care Spacey era acuzat de violenţe sexuale comise în 2016 împotriva unui tânăr de 18 ani, într-un bar. S-a întâmplat după ce presupusa victimă a refuzat să depună mărturie, conform Reuters.