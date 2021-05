Kevin Guthrie, actor scoțian în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare. El a fost judecat după în urma acuzațiilor legate de hărțuirea unei femei. Evenimentul a avut loc în luna septembrie a anului 2017. Kevin Guthrie s-a apărat și a negat aceste acuzații. În cele din urmă, instanța l-a găsit vinovat și l-a condamnat.

Dovada care a fost decisivă în cazul actorului scoțian Kevin Guthrie, acuzat de hărțuire. Se pare că victima se afla în stare de inconștiență

Decisivă în cadrul anchetei și procesului a fost dovada ce prezenta ADN-ul actorului pe lenjeria intimă a victimei. Din câte se pare, victimei i-a fost pus ceva în băutură, foarte posibil un drog care a amețit-o și a adus-o într-o stare de inconștiență.

Judecata a durat doar 4 zile și actorul a fost înscris în registrul delincvenților sexuali din Scoţia pe o durată nedeterminată. „Tribunalul trebuie să demonstreze că femeile pot fi protejate în cazul în care sunt abuzate sexuale”, i-a spus actorului, şeriful Tom Hughes, în timpul procesului.

Ce i-a spus șeriful Tom Hughes, actorului, în timpul procesului. „Infracţiunea de care sunteţi vinovat a cauzat un adevărat stres acestei tinere”

„Infracţiunea de care sunteţi vinovat a cauzat un adevărat stres acestei tinere. Ea nu se simţea bine şi crede că i-a fost pus ceva în pahar în acea noapte”, a mai spus reprezentantul legii.

Actorul scoțian Kevin Guthrie a apărut în serialul „Misfits” și în franciza „Fantastic Beasts”, derivată din universul Harry Potter. De asemenea, a mai jucat în serialul The English Game”, produs de cei de la Netflix, şi filmul „Dunkirk”, al lui Christopher Nolan.

Altfel, în luna februarie a acestui an, un actor român, cu apariții în mai multe reclame, a fost reținut sub acuzația de viol. Bărbatul are 46 de ani și a agresat o femeie pe care a amenințat-o cu un cuțit.