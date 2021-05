Fostul primar a fost judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu. Instanța l-a condamnat, miercuri, la 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia magistraților nu este definitivă. Marian Vanghelie a jurat că el nu a luat niciun ban drept mită.

Marian Vanghelie, obligat să plătească daune morale



Fostul primar al Sectorului 5 a fost obligat de instanță să plătească daune materiale de 15.044.700 de euro către Primăria de sector, constituită parte civilă în proces, pe lângă pedeapsa de condamnare cu executare.

Marian Vanghelie, în perioada 2006 – 2014, în calitate de primar al Sectorului 5, “ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin și parțial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat și primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un „comision” de 20% din încasări).

Aceste foloase au fost pretinse și primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel pentru a-și exercita atribuțiile de serviciu atât în vederea atribuirii de către Primăria Sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri, cât și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei)”, a transmis DNA.

“Am avut alte interese pentru această țară”

După decizia instanței, Vanghelie a spus, la Antena 3, că avea alte planuri pentru România. Politicianul a avut, potrivit declarațiilor oferite în platoul Sinteza Zilei, interese de a demonstra că este un gospodar bun, nici pe departe să se folosească de mita oferită.

“Domnule Gâdea, m-ați întrebat așa și vă răspund exact cum ați întrebat și să mă apreciați. Nu am luat niciun ban din cei 300 de milioane euro”, a spus fostul primar.

“Domnule Gâdea, eu sunt un politician cu Google, cu Goagăl, cum vreți dumneavoastră, sunt un politician bun! Am avut alte interese, am gândit altceva pentru această țară. Am avut interese să arăt că sunt un gospodar bun, să pot să mă duc mai departe”, a declarat Marian Vanghelie.

Vanghelie a jurat pe Biblie

Fostul primar a jurat pe Biblie în platoul Sinteza Zilei că nu a luat niciun ban din mita oferită

“Jur pe Biblie, în fața românilor că nu am luat niciun ban din toți cei 300 de milioane de euro de care m-a întrebat domnul Mihai Gâdea și că nu am luat niciun ban de la acest om”, a jurat fostul primar, cu mâna pe Biblie.

“Dacă am luat bani, Dumnezeu să se uite deasupra noastră, dacă nu Dumnezeu să plătească începând de la domnul Coldea și toți ceilalți să îi plătească cu ce merită”, a conchis politicianul, potrivit antena3.ro.