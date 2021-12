Kelemen Hunor nu îl iartă pe Iohannis: Ce a spus despre autonomia Ținutului Secuiesc „nu poate fi uitat”

În noul program de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor are aceleași pretenții. Alte priorități nu există în afara celor notate în cadrul documentului, a precizat liderul UDMR. „Legea privind statutul minorităţilor naţionale a fost şi în vechiul program, este şi în actualul program, aşa cum cere Constituția României”, a spus Kelemen Hunor, marți seară.

„Am decalat termenul fiindcă în 2021 nu mai putem face, a fost o perioadă de tensiune politică în Guvern, a fost instabilitate trei luni de zile, chiar mai mult, fiindcă în august deja se simţea că urmează o perioadă dificilă şi am spus că până la sfârşitul anului 2022 se face acest statut”, a mai explicat politicianul.

UDMR nu renunță la promovarea intereselor comunității maghiare

În ciuda tuturor piedicilor apărute în calea demersului, Kelemen Hunor a precizat că „nu a renunțat” la planul său. „Când vorbim de autonomie, despre ce vorbim? Acest lucru trebuie clarificat de fiecare dată. Vorbim despre subsidiaritate, principiul subsidiarităţii, deciziile să fie mai aproape de comunităţile locale. (…) Când vorbim de autonomia locală vorbim de decizii luate în UAT-uri, în consiliile locale, consiliile judeţene.

Principiul subsidiarităţii este un principiu sănătos şi este principiul de bază prin care te duci aproape de comunitate cu toate acele decizii care privesc în mod direct comunitatea. În cazul comunităţii maghiare, sigur că sunt şi chestiuni legate de cultură, limbă, păstrarea identităţii etnice şi acest lucru a fost asumat de România prin o mie de angajamente naţionale şi internaţionale”, a mai spus Kelemen Hunor, adăugând că „nu este nimic extravagant” din partea UDMR în programul de guvernare.

Kelemen Hunor nu îl iartă pe Iohannis: „Și dacă vreau, nu pot să uit”

Politicianul a mai fost solicitat să comenteze și afirmațiile președintelui Klaus Iohannis referitoare la partidul pe care îl conduce. Amintim că, în luna aprilie 2020, șeful statului român a avut o reacție extrem de dură, după ce PSD a ajutat UDMR să treacă un proiect legislativ care acorda autonomie largă Ținutului Secuiesc prin Camera Deputaților.

Președintele şi-a început declaraţia de presă de la acea vreme salutând în limba maghiară. „Jo napot kivanok, PSD (n.r. Vă doresc o zi bună, PSD)”, a spus Klaus Iohannis, acuzând ulterior că social-democrații „vor să dea Ardealul ungurilor”.

Revenind, însă, președintele UDMR a transmis că nici dacă ar vrea, nu poate să uite declarațiile președintelui României din 2020. „Astăzi am fost împreună cu Marcel Ciolacu şi cu Florin Cîţu şi cu premierul şi cu Varujan Pambuccian la preşedinte, preşedintele (n.r. Klaus Iohannis) nu ne-a zis nimic despre subiectul anului trecut. Am avut o discuţie cu preşedintele anul trecut, după alegeri, am clarificat această situaţie.

Sigur, nu se uită, deci şi dacă vreau să uit, nu pot să uit. Dar am clarificat, nu revenim asupra subiectului, subiectul este închis în acest moment şi nu comentăm”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR, într-o intervenție televizată la TVR.