Kelemen Hunor îi sugerează lui Cîțu o remaniere guvernamentală. Ce ministru l-a iritat pe liderul UDMR

Vicepremierul UDMR Kelemen Hunor îi sugerează premierului Florin Cîțu să ia în considerare posibilitatea schimbării unor miniștri. Declarațiile liderului UDMR vin în contextul disputelor cu USR PLUS pe tema oportunității promovării noului PNDL. Acest program, rebrenduit, sub numele „Anghel Saligny”, nu este agreat de miniștrii și liderii USR care consideră că banii vor fi alocați doar pe criterii politice și vor fi alocați doar pentru fidelizarea clientelei politice.

Kelemen Hunor consideră că remanierea trebuie făcută dacă premierul „este convins că un ministru trebuie schimbat”. El a precizat că în coaliție nu a fost discutat despre remaniere și, prin urmare, nu știe dacă Florin Cîțu se gândește la vreo schimbare în guvern.

„În acest moment, se poate face remaniere, că am trecut de jumătatea anului şi premierul a spus că va face această evaluare după jumătatea anului. Şi este la latitudinea premierului, dacă va discuta cu liderii partidelor din coaliţie, poate să facă”, a explicat Kelemen Hunor.

Remanierea nu trebuie legată de competițiile interne

Potrivit spuselor sale, o discuție pe această temă nu trebuie să fie legată de competițiile pentru alegerile interne ale partidelor aflate la guvernare. În opinia liderului UDMR, premierul trebuie să schimbe un ministru atunci când consideră că este nevoie de o astfel de măsură. Kelemen Hunor a precizat, însă, că acest lucru trebuie să țină cont de anumite criterii.

„Nu trebuie legate alte fronturi din partide şi competiţiile interne, din punctul meu de vedere şi cu experienţa mea, câtă experienţă am şi eu, remanierea trebuie să se facă dacă eşti convins că e momentul. Nu trebuie să te uiţi la alte considerente. Dacă nu ai făcut remanierea în momentul în care e cazul să faci, e mult mai greu mai târziu şi se adună, se adună, se adună. Deci nu e vorba de persoana unui sau altuia, de partidul PNL, USR, UDMR.

Premierul trebuie să aibă această posibilitate, această capacitate. Când este convins că un ministru trebuie schimbat, el să facă pasul, sigur, respectând anumite reguli, anumite cutume, dar nu trebuie să ţii cont de altceva, că dom-le, am congres, n-am congres, ce se va întâmpla, am competiţie, nu am competiţie”, a afirmat vicepremierul Kelemen Hunor, conform Digi 24.

Kelemen Hunor, nemulțumit de declarațiile ministrului Cristian Ghinea

Declarațiile lui Kelemen Hunor vin în contextul disputelor din coaliție, dintre PNL și UDMR, pe de-o parte, și USR PLUS de partea cealaltă, pe tema PNDL 3. El apreciază că ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, „a fost cam obosit” când a declarat că prin PNDL 3, statul, „cu pixul lui Dragnea care acum se plimbă de la unul la altul”, dă bani primarilor. Kelemen Hunor a caracterizat declarația lui Ghinea ca fiind total greșită.

„Eu cred că domnul Ghinea a fost cam obosit când a spus acest lucru. Şi pixul cui se plimbă în mâna lui Ghinea? E o abordare total greşită. Ieri am avut o discuţie în coaliţie, au cerut nişte lămuriri colegii din USR-PLUS, au venit cu nişte propuneri absolut de bun simţ şi vor fi incluse în ordonanţa de urgenţă aceste propuneri. Dar să pui la îndoială necesitatea investiţiilor în UAT-uri pentru comunităţile locale spunând că a făcut nu ştiu cine ce şi în ce pix a stat la un moment dat, într-un alt guvern, o astfel de dezvoltare, program, proiect, este cam mult”, a afirmat Kelemen Hunor.

El a mai menționat că discuțiile privind oportunitatea relansării PNDL 3 se poartă de la începutul anului.

„Nu e vorba de pixul lui Dragnea care se plimbă nu ştiu unde. Nu, nu se plimbă pixul nicăieri. Fiecare ministru şi-am asumat un rol într-un guvern şi are un pix, are o responsabilitate. Dar această responsabilitate nu înseamnă discriminare, nu înseamnă decizii politice şi (…) nimeni nu poate să ne acuze că am luat decizii politice sau de nu ştiu ce natură. (…) Cine să facă în locul nostru?”, a adăugat vicepremierul.