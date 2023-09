Kelemen Hunor, despre Klaus Iohannis. N-a avut niciodată așteptări de la actualul președinte

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a fost întrebat de ce crede că liberali nu fac nimic fără Klaus Iohannis. El a spus că nu crede că președintele a fost absent din politică vreo zi. Lui Hunor i se pare normal ca șeful statului să nu apară zilnic la televizor. Hunor a mai declarat că doar Traian Băsescu stătea în lumina reflectoarelor mai mult decât era cazul.

„Aveţi impresia că fac ceva fără acordul preşedintelui?Asta înseamnă că nu este pe sticlă. Asta nu înseamnă că este absent din politică. Eu nu cred că preşedintele Iohannis a fost absent din politică vreo zi. Că nu e pe sticlă, asta e o altă treabă. Şi da, aici într-un fel îl şi înţeleg. Nu are ce să caute preşedintele în fiecare zi pe sticlă, la ora 7 seara sau la 6 cum ieşea Băsescu. Eu niciodată nu am avut impresia că el lipseşte din politică”, a spus președintele UDMR.

Hunor a mai spus că Iohannis a fost preşedintele care a avut cele mai multe guverne puse în mandatul de 9 ani sau 10 ani. El a declarat că șeful statului se implică în politică în continuare. Acesta consideră că Iohannis este atent la deciziile luate de miniștrii.

„Dar e normal într-un fel, Până la urmă, ce am aştepta? Preşedintele Republicii este un om politic, a venit dintr-un partid pe care l-a condus, era preşedintele partidului, cum era şi Băsescu, cum era înainte şi Iliescu. Nu se face de la o zi la alta călugăr la o mănăstire şi nu mai are nicio legătură cu partidele politice şi cu lumea politică. Preşedintele Iohannis a pus guverne. Nici nu ştiu câte guverne a pus în mandatul lui. Cred că a fost preşedintele care a avut cele mai multe guverne puse în mandatul de 9 ani sau 10 ani. Mă rog, putem considera 10 ani că intrăm încet în ultimul an al preşedintelui Iohannis”, a transmis preşedintele UDMR.