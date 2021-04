În opinia vicepremierului Kelemen Hunor dosarele de la SIIJ ar trebui preluate şi analizate de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică de la Parchetul General.

În acest sens, UDMR a depus un amendamentul potrivit căruia dosarele aflate la Secţia de investigare a infracţiunilor în justiţie să fie preluate de Secţia de urmărire penală şi criminalistică de la Parchetul General după desfiinţarea SIIJ. Kelemen Hunor spune că este varianta cea mai solidă care elimina riscul compromiterii acestui proiect de lege.

Kelemen Hunor, despre dosarele de la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie

Kelemen Hunor: „Sunt două lucruri extrem de importante. Pe de o parte, desfiinţarea Secţiei, şi aici nu am avut nicio problemă în coaliţie, cu toţii am fost de acord cu desfiinţarea Secţiei. Discuţiile au fost ce urmează după desfiinţarea Secţiei. Şi noi am avut un amendament prin care am propus ca anchetarea magistraţilor să se facă de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din subordinea procurorului general, nu trebuie să înfiinţezi nimic, este o structură existentă.

Asta ar fi o garanţie instituţională că nu ne întoarcem în anii în care au fost probleme, dacă mă refer doar la Prahova, la Oradea, la Braşov. Liberalii au avut o altă abordare legată de teritorialitatea anchetelor. Nici variantă noastră, nici varianta PNL nu a fost agreată de ministrul Justiţiei, el a venit cu varianta CSM, cu avizul înainte să fie trimişi în judecată, nu în faza de urmărire penală, ci după terminarea urmăririi penale, asta a fost soluţia de compromis. Nu a fost nici de la mine, nici de la PNL, a fost de la ministrul Justiţiei şi a trecut în această formă prin Camera Deputaţilor, încep dezbaterile la Senat”, a declarat vicepremierul.

Kelemen Hunor: să compromitem printr-un atac la Curtea Constituţională, desfiinţarea SIIJ

Vicepremierul a mai declarat, marţi, de la Palatul Victoria că există discuţii în zona juridică, nu în coaliţie, că ar fi neconstituţională această abordare cu avizul CSM, pentru că CSM este o instituţie administrativă care nu are cum să avizeze o chestiune legată de o procedură judiciară.

Şi spune: „Eu nu sunt jurist, nu sunt constituţionalist, dacă există o astfel de abordare şi o astfel de atenţionare, trebuie să vedem ce putem… Nu are nicio legătură cu desfiinţarea Secţiei, repet încă o dată. De aceea, vom vedea ce se va întâmpla în discuţiile de la Comisia juridică de la Senat.

Din punctul meu de vedere, amendamentul nostru iniţial cu Secţia de urmărire penală şi criminalistică de la Procuratura generală este varianta cea mai solidă care nu ridică nicio problemă de constituţionalitate şi în orice moment se poate întoarce la această variantă ca să nu compromitem, printr-un atac la Curtea Constituţională, desfiinţarea SIIJ. Fiindcă, dacă trece, şi, eventual, la un atac la Curtea Constituţională a legii pică legea, atunci nu am făcut un lucru pe care cu toţii ni l-am dorit”, a concluzionat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.