Vicepremierul a dorit să transmită, în interviul acordat postului Aleph News, că UDMR nu va vota o lege care prevede o simplă revenire la statutul anterior al SIIJ (Secția de investigare a infracțiunilor din justiție). UDMR şi-ar fi dorit rămânerea la Parchetul General a competenţei de anchetare a magistraţilor, a precizat politicianul.

Hunor: Pentru desființarea SIIJ există un consens în coaliție. Vreau ca judecătorul să fie liber, imparțial

“Pentru desființarea SIIJ există un consens în coaliție. Am votat și în cameră, vom vota și în Senat. Nu am discutat pe perioada formării Guvernului ce se întâmplă cu SIIJ. Au apărut controverse. Eu am zis că nu este bine, este problematic să te duci dintr-o extremă în alta. Nu se poate să ne întoarcem de unde am plecat. Asta a fost toată discuția și am spus că ar trebui să găsim undeva o soluție de mijloc (…)

Eu vreau ca judecătorul să fie într-adevăr liber, imparțial, să fie independent, nu târât ani de zile din varii motive de către procurori. Fiecare are un rol extrem de important în proces, dar până la urmă eu aștept dreptate de la judecător. El este care va spune până la urmă cum stau lucrurile și atunci am spus haideți să nu ne întoarcem de unde am plecat, să trimit eu totul la Parchetul general. Doar dacă un magistrat va fi anchetat din varii motive, atunci să fie în competența Parchetului general”, a afirmat Kelemen Hunor.

“Ce am stabilit în coaliție rămâne pentru noi o obligație”

Liderul UDMR a mai precizat, în interviul acordat Sorinei Matei, că actualul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, a venit cu ideea avizului CSM la trimiterea în judecată.

Kelemen Hunor: A venit la un moment dat o propunere de la Ministrul Justiției cu avizul CSM. Și toată lumea a fost de acord.

Sorina Matei: A fost propunerea domnului Stelian Ion.

Kelemen Hunor: Da. A venit la mine și am zis ok, discutați cu colegii mei de cameră. Eu pot accepta, dacă asta este soluția de compromise, să nu blocăm legea pentru că ne-am asumat că vom desființa SIJ și pot accepta, deși nu este soluția noastră. Și așa a apărut un amendament cu care unii sunt multumiți, iar alții nu sunt. Există probleme, se poate discuta, dar și la Curtea Constituțională există un aviz necesar de la judecător, dacă este anchetat un judecător din Curte și se poate face o analogie în sistemul judiciar cu plus cu minus. Deci există argument. Și așa am ajuns acolo unde am ajuns.

(…) Eu sunt un om extrem de disciplinat și corect și voi susține decizia coaliției. (…) Cum poate acel judecător să funcționeze dacă este anchetat permanent, este cu sabia lui Damocles deasupra capului permanent (…) Deci acest lucru trebuie evitat, nu are nimic, nimeni nici cu judecătorii, nici cu magistrații. Sunt oameni extraordinari de corecți în sistem, dar acele scăpări care au existat și care au generat multe turbulențe, de la Ploiești la Oradea, nu trebuie să le repetăm. Și eu încerc să caut un echilibru. (…) Problema este în ce direcție vrem să ducem sistemul judiciar. Eu aș vrea să închidem subiectul acesta cât se poate de repede, să nu mai stăm 4 ani de zile în fiecare săptămână să tocăm. Politicul se retrage, n-are ce căuta acolo, corectează ce este de corectat cu SIIJ-ul, cu legile justiției, după aceea haideți să ne apucăm și de alte chestiuni.

Sorina Matei: Indiferent de aviz, modificare a acestui aviz, veți susține în Senat o formă de garanție de protecție pentru judecători?

Kelemen Hunor: Absolut.

Sorina Matei: Adică nu va trece legea de desființare a SIIJ cheală.

Kelemen Hunor: Ce am stabilit în coaliție, deocamdată și până la o altă decizie, rămâne pentru noi o obligație și vom vota în acest sens.