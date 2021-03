Reamintim că deputații au votat, miercuri, proiectul de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) cu 171 de voturi „pentru” și 136 „contra”.

„Am înghiţit proverbiala broască din politică. De fapt am înghiţit ditamai broscoiul. Da, am desfiinţat SIIJ-ul, acest Frankenstein cu care Dragnea şi PSD-ul au vrut să pună definitiv justiţia cu botul pe labe. Însă avizul ăla al CSM-ului pe care l-am acceptat la schimb e tot o relicvă de spaţiu ex-sovietic care n-are nici în clin nici în mânecă cu justiţia independentă dintr-o ţară civilizată. De ce am făcut-o? Fiindcă am considerat totuşi că un pas înainte, cât de mic, e un pas înainte”, a transmis deputatul USR-PLUS Tudor Benga.

Parlamentarul a mai subliniat faptul că actuala coaliție de guvernare nu respectă promisiunile și reformele promise statului român.

“Acestea fiind exprimate, eu unul n-am de gând să înghit broaşte din două în două săptămâni. Da, guvernarea de coaliţie e guvernare de coaliţie, trebuie să faci compromisuri, ok, dar problema e că guvernarea nu merge deloc bine. Şi nici coaliţia. Nu doar că nu facem reformele mari, alea despre care am vorbit într-una în campanie, dar nici în guvernarea de zi cu zi nu stăm pe roze”, a mai spus parlamentarul Tudor Benga.

„Avem noroc cu Uniunea Europeană. Şi accesul la vaccin şi PNRR-ul sunt efectele norocului nostru istoric de a fi prins la timp trenul integrării europene. UE ne dă, dar nu ne bagă şi în traistă. Nu reuşim să stabilizăm cât de cât cursul epidemiei, ne tot învârtim în jurul cozii cu măsurile necesare pentru valul trei, sprijinul oferit mediului de afaceri, mai ales celui mic antreprenorial este extrem de subţire, domenii devastate de criză precum horeca, evenimentele sau cultura sunt în pragul disperării, iar oamenii nu mai au încredere în noi ca autorităţi şi prin urmare nici chef să respecte reguli pe care le văd drept arbitrare şi ineficiente”, s-a exprimat deputatul Tudor Benga.

Președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor, despre controlul politic asupra justiției

EvZ a mai scris despre preluarea controlului politic asupra justiției. Dana Gârbovan, judecător și președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România a subliniat că „poziția UNJR a fost constant contrară proiectelor de desființare a SIIJ, cu atât mai mult cu cât nu sunt dublate de garanții de independență individuală a judecătorilor, așa cum solicită de altfel și Comisia de la Veneția. Am arătat și în trecut, și e valabil și acum că, prin proiectul de desființare a SIIJ, actualul ministru al Justiției, Stelian Ion, dorește preluarea controlului politic asupra judecătorilor. SIIJ este în afara oricărei decizii politice, numirile în secție făcându-se de căptre CSM, prin concurs. Conducerea tuturor structurilor de parchet – Parchetul General, DNA și DIICOT – este făcută politic. Prin urmare, a dori desființarea SIIJ și revenirea la vechea formulă de anchetare a magistraților, la parchetele unde conducerea este numită politic, dovedește că se dorește un control politic asupra Justiției”.