Keir Starmer și liderii UE semnează un nou parteneriat pentru securitate și apărare

Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit luni la Londra cu liderii UE într-un summit destinat să relanseze relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, la cinci ani după Brexit.

La întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alți oficiali de rang înalt din Europa, Keir Starmer a semnat un acord pentru „un parteneriat consolidat și orientat spre viitor” cu cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Rezultatul principal așteptat a fost semnarea unui „Parteneriat pentru securitate și apărare", care ar facilita consultări mai frecvente, ar permite posibila implicare a Marii Britanii în misiunile militare ale UE și ar oferi acces la un fond european de apărare de 150 de miliarde de euro.

📍 in London for the first-ever EU–UK Summit.

We’ve got a real chance to turn the page and write a new chapter in our relationship.

Working together to deliver on the security of our shared continent and the prosperity of people on both sides of the Channel. pic.twitter.com/x44vlKCXE6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2025