Karan Bhatia, vicepreședintele Google, va sosi în România. Ar fi vorba de investiții de miliarde de euro

Karan Bhatia, vicepreședintele Google, va sosi în România la începutul anului viitor. Se pare că rezultatele vizitei premierului Marcel Ciolacu în SUA dau roade. Reamintim faptul că Marcel Ciolacu s-a întâlnit în SUA, cu conducerea Google. În cadrul întâlnirii au discutat despre investiţii majore în centre de date şi servicii de cloud.

Karan Bhatia va sosi în România

Karan Bhatia, vicepreședintele Google pe afaceri guvernamentale, cu care premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit în SUA, va veni în România la începutul anului viitor pentru a discuta posibile investiții în cloud și într-un centru de date în România.

„Pentru posibilitatea creării unui centru de date în România, Ministerul Digitalizării și Google vor demara mai întâi un studiu de piață. Investiția este de 2 miliarde de euro”, au declarat surse guvernamentale.

Marcel Ciolacu le-a propus, printre altele, și înființarea unui centru de date în România.

„Un data center în România. Cred ca suntem cei mai îndreptățiți să avem acest lucru. Microsoft cred că are aproape 5000 de angajați în România, Google vreo 500. Cunoaștem cu toții ce înseamnă un data center pe teritoriul României? Extraordinar de mult!”, a spus Ciolacu.

Karan Bhatia, vicepreședintele Google, va sosi în România. Sursa foto: Facebook

Guvernul României are nevoie de de parteneri de anvergura Google

În cadrul discuțiilor cu Google premierul a subliniat că România oferă prilejul investițiilor majore în centre de date și servicii de cloud, Guvernul având ca prioritate, în cadrul reformei administrației publice, reforma digitală și transferul în cloud a sistemelor IT de stat.

Acesta afirmă că avem nevoie şi de parteneri de anvergura Google pentru a construi un sistem modern şi eficient, ”astfel încât românii să nu mai fie puşi pe drumuri la zeci de instituţii, astfel încât să putem reduce evaziunea fiscala şi să putem creşte colectarea la buget”.

„Reprezentanţii Google mi-au spus că România are o resursă umană uriaşă în domeniul IT. Specialiştii noştri fiind printre cei mai bine cotaţi pe plan mondial. Sunt convins că, folosind talentul lor şi expertiza de top a Google, vom reuşi să demarăm cele mai ambiţioase proiecte în zona noilor tehnologii. Mai mult, vom da astfel un semnal clar şi altor mari companii din IT care vor să se extindă în Europa de Est că aici, în România, găsesc oportunităţi excelente de dezvoltare a afacerilor”, a concluzionat premierul.