Trădare supremă în televiziune! O mare vedetă a semnat cu PRO TV. Lovitură totală pentru Kanal D

Zanni, câștigătorul ultimului sezon al reality show-ului Survivor România, urmează să prezinte propria-i emisiune la postul de televiziune PRO TV. Se pare că norocul i-a surâs lui Zannidache Edmond (numele său real), după ce a câștigat marele premiu de 50.000 de euro. Pe lângă faptul că și-a cumpărat o casă din banii în posesia cărora a intrat, vedeta face schimbări majore și pe plan profesional – dar nu la Kanal D.

PRO TV dă lovitura cu o nouă emisiune

Zanni se va implica direct în noul sezon al reality show-ului difuzat de televiziunea din Pache Protopopescu.

„Astfel, în fiecare seară de duminică, luni și marți, „Survivor: Extrashow” va fi cu ochii pe cei 24 de concurenți – Faimoșii și Războinicii – care au acceptat provocarea și se afla în lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro. Așa că adună-ți tribul, conectați-vă online și fiți alături de concurentul vostru favorit, în fiecare episod”, a transmis PRO TV.

Zanni se lansează în televiziune

Cel care va prezenta emisiunea cu pricina este Zanni, câștigătorul a cărui evoluție a fost urmărită cu mult interes de-a lungul competiției acerbe din Republica Dominicană. Concurentul a dat dovadă de o extraordinară determinară și un psihic de oțel, în ciuda tuturor provocărilor și dificultăților la care a fost supus în junglă.

„Call-uri video live cu domnul Dan… extra invitați care vor diseca cele mai tari faze… extra informații din culise… Mă găsiți aici în fiecare seară de Survivor. Hai să descătușăm împreună aventura!”, a transmis Zanni, prezentatorul emisiunii „Survivor: Extrashow”, ce va fi difuzată de PRO TV, potrivit impact.ro.

Evoluție spectaculoasă a câștigătorului Survivor

Zanni este apreciat pentru puterea de care a dat dovadă de-a lungul vieții sale. Tânărul nu a avut deloc o viață ușoară. A acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2021 pentru a demonstra tuturor că este un adevărat luptător, însă ascunde un trecut tragic, acesta fiind abandonat la naștere și preluat mai apoi de autoritățile unui orfelinat.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Zannidache a mărturisit că cea mai mare durere a lui este faptul că nu și-a cunoscut părinții.

„Nu știu unde m-am născut, bănuiesc că în București. N-am făcut nimic să-mi cunosc părinții, n-am avut nici puterea, nici curiozitatea. Nu aș știi de unde să încep. Pe mama am văzut-o de două, trei ori când eram mic, mi-o amintesc. Am înțeles că pentru ei nu am reprezentat nicio emoție… Nu cred că am fost dorit. Însă mă gândesc cum ar fi să mă caute părinții. Mi-ar plăcea asta”, a spus Zanni la acea vreme.