„Nu știu unde m-am născut, bănuiesc că în București. N-am făcut nimic să-mi cunosc părinții, n-am avut nici puterea, nici curiozitatea. Nu aș știi de unde să încep. Pe mama am văzut-o de două, trei ori când eram mic, mi-o amintesc. Am înțeles că pentru ei nu am reprezentat nicio emoție… Nu cred că am fost dorit. Însă mă gândesc cum ar fi să mă caute părinții. Mi-ar plăcea asta”, a spus Zanni, potrivit click.ro.