Concurenta Elena Marin de la Survivor România a fost eliminată din competiție, joi, 8 iulie. Au fost momente de tensiune și de nefericire pentru frumoasa Elena, care, deși a rămas în relații bune cu majoritatea persoanelor care au participat la show-ul filmat în Republica Dominicană, are un controversat conflict cu Zanni.

Elena Marin a fost eliminată din competiție

Concurenta din echipa Faimoșilor a spus că se aștepta la orice, după eliminarea lui Albert din concurs, despre care a spus că a ieșit favoritul publicului în repetate rânduri. Elena Marian a sugerat că și-a dat seama că lucrurile pot lua un alt curs și că se aștepta și la eliminarea sa din competiție.

„Fix ceea ce nu voiam să se întâmple, s-a întâmplat. Din păcate, am fost eliminată. Am luptat și îmi doream să lupt în continuare pentru visul meu, pentru a-mi demonstra mie, celor care m-au susținut și celor dragi că pot ajunge până la capăt. Îmi doream să câștig Survivor pentru a-mi îndeplini visul. Îmi doream să reușesc și să fiu mândră de mine că pot ajunge în finală și pot ține cu respect trofeul în mână”, a spus Elena Marin, cu ochii plini de lacrimi.

Conflictul dintre Elena Marin și Zanni. „Lucrurile nu stau așa cum le-ați văzut”

Elena Marin a avut conflicte cu mai mulți concurenți din echipa Faimoșilor, deși a reușit ca, în general, să păstreze relații bune cu majoritatea celor care au participat la show. Una dintre cele mai controversate certuri însă, rămâne cea a Elenei Marin cu Zanni. După ce a fost eliminată de la Survivor România, concurenta a dezvăluit presei o situație incredibilă.

„Lucrurile între mine și Zanni stau așa cum le-ați văzut. I-am spus „baftă” la final.

E clar că fiecare și-a jucat cartea și oamenii, care de fapt au vrut să scoată în evidență că aș fi falsă sau că am anumite strategii, de fapt merg pe ideea că hoțul strigă hoțul. Are o inteligență foarte mare, asta recunosc, dar e o inteligență distructivă, pe care o folosește în scopuri negative. E normal să avem oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe între noi când ne vom întoarce acasă, dar tind să cred că este mică.

Atunci când Zanni a venit la mine, inclusiv la acea recompensă, eu m-am bucurat foarte tare. Îmi place să răspund la răutate cu bunătate, îmi place să trec cu vederea, să nu tin ranchiună. Când m-a ales pe mine, am crezut că lucrurile se vor schimba, apoi mi-am dat seama că lucrurile nu vor fi așa, a fost ca si cum noi nu am fost acolo, noi nu am împărțit aceeași bucurie”, a declarat Elena Marin.

Zanni s-a bucurat că Elena a fost eliminată de la Survivor România

Concurenta eliminată de la Survivor România a oferit informații din culisele show-ului, care nu au fost surprinse și nici difuzate. Tânăra a povestit pentru wowbiz.ro că Zanni a avut o atitudine nepotrivită față de ea, bucurându-se că aceasta a fost eliminată din concurs.

„Ceea ce a fost cel mai dureros a fost că după ce am părăsit Consiliul am suferit, am plâns, mi-a părut foarte rău. El m-a văzut, a ieșit din sala de Consiliu și a spus „Mă bucur că ai plecat, nu ți-au ieșit strategiile și nu ai de ce să te mai prefaci”. E trist. Cred că era mai frumos să se abțină, să nu spună nimic. Asta m-a deranjat.

Am crezut despre el că e inteligent, dar folosește inteligența în mod negativ, că este răutăcios. Nu am înțeles ce anume l-a deranja la mine, de unde a pornit cearta”, a spus Elena Marin.

Amintim că sâmbătă, 10 iulie, va avea loc finala competiției Survivor România 2021.