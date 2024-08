Kamala Harris și-a prezentat partenerul. Cine este Tim Walz

Statele Unite. Kamala Harris speră ca Tim Walz, guvernatorul din Minnesota, o va ajuta să-și consolideze poziția electorală în zona superioară a regiunii Midwest.

Prezentarea oficială a propunerii de vicepreședinte a venit în cadrul unui eveniment din Pennsylvania. Democrații au organizat un miting electoral uriaș, al cărui scop a fost să dea un impuls campaniei.

Candidata Partidului Democrat și-a ales vicepreședintele într-un moment de agitație în politica americană. Kamala Harris a fost nevoită să ia o decizie rapidă pentru a contracara campania adversarilor pentru alegerile prezidențiale. Republicanii au făcut scut în jurul lui Donald Trump, în contextul tentativei de asasinat care l-a vizat. Câteva zile mai târziu, Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială, nominalizându-și vicepreședinta să preia acest rol

În acest context, Harris a fost forțată să se miște rapid ca să-i atragă pe democrați alături de ea și să aleagă un vicepreședinte. Ea a avut la dispoziție doar două săptămâni să recupereze și să se poziționeze drept candidat.

Guvernatorul de Minnesota a reușit să mobilizeze mulțimea prezentă și în discursul pe care l-a susținut ulterior. El a avertizat că mai sunt 91 de zile până la alegeri, iar toată lumea trebuie să pună umărul pentru victorie, conform AP. Alegerea lui Walz, ca propunere de vicepreședinte a fost primită pozitiv de simpatizanții partidului. Donatorii au contribuit cu 20 de milioane de dolari, confirmând că apreciază alegerea făcută de Kamala Harris.

Alegerea vicepreședintelui a fost o decizie importantă pentru Kamala Harris. Ea a optat pentru un personaj ușor de acceptat de alegătorii din SUA. Cineva care crede că politica poate avea un rol pozitiv. Prin atitudinea sa, Tim Walz se opune retoricii pesimiste și întunecate a republicanilor, aducând o notă optimistă. Este o strategie de campanie pe care Kamala Harris a folosit-o în mai multe rânduri de când a fost nominalizată.

Harris speră că Walz o va ajuta să consolideze poziția în zona superioară a regiunii Midwest. Aceasta este o regiune dificilă pentru democrații care doresc să ajungă la Casa Albă. Partidul Democrat are amintiri neplăcute după victoriile lui Donald Trump din Michigan și Wisconsin, din 2016. Republicanul a pierdut aceste state în 2020, dar s-a concentrat asupra lor în actuala campanie, încercând să revină la președinție.

Walz este departe de a fi un politician cunoscut, iar acest lucru poate reprezenta un handicap. Conform unui sondaj ABC News/Ipsos a arătat că 9 din 10 adulți americani nu știau prea multe despre el. În acest context, Harris a dedicat parte din discursul său pentru a-l prezenta publicului. Un fost profesor de științe sociale și antrneor de fotbal. Un politician care crede în oameni și îi privește ca fiind apropiați nu dușmani.

Pe de altă parte, Trump și-a concentrat campania pe atragerea bărbaților, subliniind nevoia de forță în administrație. El l-a prezentat pe luptătorul Hulk Hogan în ultima seară a Convenției Naționale Republicane.

Let’s get 500 retweets on this work of art for Kamala Harris and Tim Walz pic.twitter.com/GoOryPBxpE

— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) August 7, 2024