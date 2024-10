International Kamala Harris a evitat, din nou, răspunsuri clare despre Israel, Ucraina și migrație







Candidata Partidului Democrat pentru Casa Albă, Kamala Harris, a evitat, și în cel mai recent interviu, unul înregistrat pentru CBS News, să ofere răspunsuri clare la cele mai presante întrebări privind migrația și conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, preferând să-și atace contracandidatul.

Kamala Harris, doar generalități despre Israel și Orientul Mijlociu

Interviul de la emisiunea „60 de minute” a CBS vine în contextul înmulțirii aparițiilor în media ale vicepreședintei, care i-a luat locul președintelui Joe Biden în cursa pentru Casa Albă, pe fondul criticilor care spuneau despre Kamala Harris că evită să răspundă clar unor întrebări-cheie.

Candidata Democraților a refuzat să fie de acord cu afirmația reporterului Bill Whitaker potrivit căreia premierul israelian Benjamin Netanyahu este un „aliat puternic” al Statelor Unite, în contextul recentelor dezacorduri publice dintre Casa Albă și Ierusalim. „Activitatea diplomatică dintre noi și conducerea Israelului este o încercare continuă de a ne clarifica principiile”, a spus Kamala Harris.

„Cred, cu tot respectul, că întrebarea mai bună este dacă avem o alianță importantă între poporul american și poporul israelian. Și răspunsul la această întrebare este da”, a declarat vicepreședinta, fără a explica ce înseamnă, de fapt, acest lucru, mai ales în contextul răzgândirilor șefului ei, Joe Biden, care a respins, succesiv, mai multe variante de răspuns al Israelului la atacul din Iran, spunând că nici atacarea facilităților nucleare, nici a celor petroliere, nu ar fi potrivite.

Imigrația ilegală, discutată doar la nivel de „principii”

Întrebată despre migrație, domeniu în care cuplul Biden-Harris a fost puternic atacat de Donald Trump și de Partidul Republican, vicepreședinta a refuzat un răspuns clar când a fost întrebată dacă a fost sau nu o „greșeală” faptul că au slăbit restricțiile la frontieră instituite în timpul președinției lui Trump, mai ales având în vedere că actuala administrație a reintrodus restricțiile fostului președinte după trei ani de mandat.

„Este o problemă de lungă durată. Și soluțiile sunt la îndemână. Și din prima zi, literalmente, am oferit soluții”, a evitat ea răspunsul, trecând apoi la acuzații contra lui Trump. Iar când reporterul a insistat spunând că întrebarea era dacă a fost sau nu o greșeală faptul că au permis ca un număr foarte mare de migranți ilegali să intre în SUA, Kamala Harris a evitat, din nou, un răspuns clar.

„Politicile pe care le-am propus se referă la rezolvarea unei probleme, nu la promovarea unei probleme”, a spus ea, adăugând că administrația din care face parte ar fi „redus fluxul de imigrație ilegală la jumătate”, fără însă a oferi dovezi în acest sens.

Nimic concret despre Ucraina, multe acuzații pentru Trump

Situația din Ucraina a rămas, de asemenea, fără vreun răspuns din care cineva să poată înțelege ce are de gând să facă dacă va ajunge președinte. Tot ce a făcut a fost să lanseze acuzații la adresa lui Trump: „Spune că el poate rezolva din prima zi. Știți ce este asta? Este vorba despre capitulare”, a spus Kamala Harris, acuzând apoi că, dacă Trump ar fi încă președinte, „Putin ar fi la Kiev chiar acum”. Singurul lucru la obiect în această chestiune a fost o promisiune, aceea că nu se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin decât dacă reprezentantul Ucrainei se află la aceeași masă.

Nici cu privire la economie nu au existat răspunsuri concrete, ci numai afirmații vagi și acuzații pentru contracandidat. „Planul meu economic ar întări economia Americii. A lui [Donald Trump] ar slăbi-o”, a spus Kamala Harris, adăugând că planul ei se bazează pe „consolidarea întreprinderilor mici”.

Întrebată cum va finanța așa ceva, candidata Democraților a dat un răspuns în stilul versurilor trupei „Ten Years Later” (Tax the rich, feed the poor 'Til there are no rich no more), spunând că va crește taxele pentru „cei mai bogați dintre noi, care își pot permite”.

A urmat apoi problema armelor de foc, pe care Partidul Democrat vrea să le controleze mult mai strict, dacă nu de-a dreptul să le interzică, unde răspunsurile limpezi au lipsit, de asemenea. Kamala Harris a spus că deține o armă de foc, un pistol fabricat de compania austriacă Glock. „O am de ceva vreme”, a spus ea, menționând că o are pe de când lucra ca procuror districtual în California. Ea a mai spus, râzând, că a folosit-o „la un poligon de tragere”.

Tim Walz și-a apărat, din nou, minciunile și exagerările

Prezent la aceeași emisiune, colegul de tichet al Kamalei Harris, guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a vorbit, pe lângă criticile la adresa lui Trump, despre exagerările și minciunile pe care le-a spus cu privire la trecutul său. El a continuat să spună că toate afirmațiile false pe care le-a făcut sunt doar „greșeli”.

Walz a spus că este un tip care „spune o poveste, greșește o întâlnire”, mai degrabă decât un „mincinos patologic” cum ar fi Trump. „Voi recunoaște că uneori sunt un năuc, dar cei apropiați mie știu că mă țin de cuvânt”, a mai spus Walz, care a mințit cu privire la prezența în China în timpul repesiunii sângeroase a dictaturii comuniste contra protestatarilor din Piața Tienanmen, cu privire la gradul său militar și cu multe alte subiecte.