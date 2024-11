Politica Jurnalistul Mirel Curea, despre discursul lui Iohannis: Efectul este că i-a mai băgat lui CG câteva procente în traistă







Jurnalistul Mirel Curea l-a criticat pe Klaus Iohannis, făcând referire la temele atinse în discursul său recent. Conform acestuia, scuzele invocate de șeful statului nu justifică atitudinea avută de-a lungul mandatelor. În plus, jurnalistul EVZ susține că mesajele sale legate de actualii candidați i-ar aduce procente în plus lui Călin Georgescu.

Mirel Curea, despre discursul lui Klaus Iohannis

Acrualul șef de stat s-a adresat românilor. La final de mandat, Iohannis și-a cerut iertare pentru greșelile făcute de-a lungul celor două mandate.

Ultimul discurs în calitate de președinte al lui Klaus Iohannis. Două chestii importante, să zic așa:

1. „Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că de-a lungul timpului am luat decizii care v-au nemulţumit şi pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient.”

Adică a greșit, dar de fapt nu a greșit, nu a explicat el suficient, ca să înțeleagă supușii că nu greșește, ci că face chestii bune, dar așa, ceva mai complicate, de nu le înțeleg oamenii, de proști ce sunt.

Nu, Sasone, nu se pune problema greșelilor, greșeli fac oamenii deștepți, tu nu ai greșit, tu ai fost tâmpit și canalie nesimțită în formă continuată.

Voturi în plus pentru Călin Georgescu

2. „Rezultatele votului de acum o săptămână ne-au adus însă într-un nou moment de cumpănă. Alegerile de mâine şi cele care urmează nu vor fi numai despre politici şi viziuni de stânga, dreapta sau de centru. Nu votăm nici pentru a sancționa sau a recompensa pe cineva, ci votăm pentru a rămâne o țară a libertății şi a deschiderii sau a ne prăbuși într-o izolare toxică şi într-un trecut întunecat”

Adică, vedeți, nu cumva să-l votați pe Călin Georgescu. Efectul este că i-a mai băgat lui CG câteva procente în traistă, ceea ce ne întoarce la punctul 1: Este tâmpit de bubuie!”, a spus jurnalistul EVZ.