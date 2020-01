Reacția Laurei este ca urmare a unui articol apărut din Libertatea, apărut acum câteva zile, în care susține că a fost semnată „fostă jurnalistă”. Laura Ștefănuț aduce precizări pe Facebook despre relația cu Vlad Voiculescu și explică de ce s-a retras din „investigații jurnalistice”.

„Motivele țin de viața personală. Cred că atunci când îți asumi niște meserii menite să fie în interes public, ca jurnalismul sau politica, oamenii se așteaptă la mai multă transparență în ceea ce privește viața personală. Momentan, am hotărât să mă retrag din investigații jurnalistice și să scriu pe secțiunea de Opinii. Fiindcă sunt într-o relație cu candidatul la primărie Vlad Voiculescu”, scrie Laura Ștefănuț.

Jurnalista subliniază că nu deține „nicio funcție în campania/ partidul lui și nici nu am luat vreun ban de la PLUS, dar am luat parte la discuții privind campania, am recomandat experți cu CV-uri impecabile, de care ar trebui să fim cu toții mândri, am contribuit la câteva subiecte care m-au preocupat de-a lungul carierei, cum ar fi mediul și probleme care privesc femeile”. Cu alte cuvinte, implicarea Laurei în politică „se poate încadra la «consultanță». Mai mult, împărtășim aceeași casă”.

Pentru Laura Ștefănuț, jurnalismul presupune un cod deontologic care trebuie respectat și care spune că, „pentru a evita conflictele de interese, se recomandă ca jurnalistul să nu fie membru al vreunui partid politic”. Mai mult, citează ea din Centrul pentru Jurnalism Independent, „jurnalismul și activitatea politică sunt două meserii incompatibile”.

