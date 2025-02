Monden Juratul „Chefi la Cuțite”, Richard Abou Zaki, mesaj emoționant de pe patul de spital







Richard Abou Zaki, juratul cunoscut de la „Chefi la Cuțite”, a creat îngrijorare în rândul fanilor săi după un mesaj postat pe rețelele sociale. Acesta a împărtășit o fotografie dintr-un moment dificil din viața sa, provocând un val de întrebări și curiozități. Fanii au aflat astfel că celebrul chef a trecut printr-o perioadă complicată, iar detaliile despre starea sa de sănătate au început să fie discutate.

Probleme de sănătate pentru Richard Abou Zaki

Chef-ul a ajuns de urgență la spital înainte de debutul noului sezon al emisiunii de la Antena 1, din cauza unor probleme de sănătate. „Sâmbătă am avut niște dureri puternice la stomac, nu m-am simțit deloc bine, așa că am fost la spital pentru un control medical. Am simțit o stare de slăbiciune, am avut nevoie de perfuzii, care m-au repus pe picioare”, a povestit el.

Cauza problemelor de sănătate

Richard Abou Zaki a explicat că problemele sale de sănătate au fost cauzate de stresul acumulat și alimentația haotică, datorită programului încărcat. „Stresul și alimentația dată peste cap din ultima vreme, când am tot fost pe drumuri, și-au spus cuvântul. Corpul mi-a trimis un semnal de alarmă, dar îmi revin”, a spus juratul. Deși se simte mai bine acum, acesta va urma o dietă strictă și va trebui să acorde mai multă atenție odihnei. „Acum voi urma o dietă strictă vreme de mai multe săptămâni și voi încerca să am un program puțin mai liniștit.”

Cariera și pasiunii sale

După ce a început să se simtă mai bine, Richard Abou Zaki a transmis un mesaj emoționant fanilor săi, explicând cât de mult iubește meseria și importanța muncii în viața sa. „Îmi iubesc meseria, îmi iubesc familia, îmi iubesc viața. Cea mai mare boală a mea se numește «pasiune»”, a spus el. De asemenea, el a subliniat că deși în ultima perioadă corpul îi trimite semnale de oboseală, pasiunea pentru muncă este ceea ce îl face să continue. „O pasiune de care uneori mi-aș dori să fie mai ușoară, dar, în același timp, un drog de care nu mă pot lipsi.” scrie cancan