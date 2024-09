Juniorul-minune al tenisului românesc joacă pentru un loc în optimile US Open

Statele Unite. Luca Preda, juniorul minune al tenisului românesc, joacă în turul al doilea al US Open, în competiția dedicată juniorilor. El este favorit cu numărul cinci în cadrul turneului american.

Tânărul, originar din Constanța este singurul sportiv care mai reprezintă România la turneul american. Țara noastră nu a avut reprezentanți în competițiile dedicate seniorilor și nici în cea de tenis dedicată junioarelor.

Luca Preda va juca împotriva americanului Kase Schinner pentru un loc în optimile de finală ale competiției. Sportivul din Constanța s-a calificat în turul al doilea după un meci dificil. El l-a învins pe britanicul Oliver Bonding după o oră și 36 de minute cu scorul 1-6, 6-2, 6-3.

Pe de altă parte, Kase Schinner, a reușit calificarea mulțumită abandonului adversarului său. Marocanul Reda Bennani a cedat la scorul 6-3, 3-0 în favoarea americanului.

De menționat că, spre deosebire de Luca Preda, Kase Schinner a avut asigurată participarea la US Open datorită unui wild-card. Sportivul american nu a acumulat puncte la seniori și nu figurează în clasamentul ATP.

Luca Preda este un tânăr jucător de tenis originar din Constanța, născut în anul 2002. El joacă sub îndrumarea antrenorului Daniel Dragu și este considerat o mare promisiune a tenisului românesc. Cu o înălțime de 2,01 m, este avantajat la serviciu, pe teren.

La începutul acestui an, sportivul din Constanța s-a calificat în top 10 mondial la juniori, ocupând poziția a opta. În vârstă de 17 ani, el este considerat cel mai promițător junior al României.

